Pérez-Llorca contrata a Alantra para angariar 100 milhões em dívida
A Pérez-Llorca pretende refinanciar cerca de 50 milhões de euros da dívida atual, enquanto os restantes 35 a 50 milhões serão utilizados para cobrir a eventual integração de novos escritórios.
A sociedade de advogados Pérez-Llorca contratou os serviços da Alantra, na qualidade de consultor financeiro, para obter empréstimos no valor de 85 a 100 milhões de euros, avança o Expansión. O objetivo é saldar a sua dívida e financiar o seu crescimento internacional.
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Com este montante, a firma de advogados pretende refinanciar cerca de 50 milhões de euros da dívida atual, enquanto os restantes 35 a 50 milhões serão utilizados para cobrir a eventual integração de novos escritórios na América Latina.
Segundo explica o Expansión, a estrutura que foi apresentada aos potenciais credores da Pérez-Llorca consiste num empréstimo bullet com prazo de seis ou sete anos.
Em 2025, a Pérez-Llorca alcançou uma receita de 211,3 milhões de euros. Segundo a firma, este valor representa um aumento de 28% das suas receitas globais em comparação com 2024. Estas receitas englobam as vendas em Espanha, Portugal, México e Colômbia.
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