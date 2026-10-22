Portugal é o país da OCDE onde se tornou mais difícil comprar casa no último ano e na última década

Habitação

Portugal é o país da OCDE onde se tornou mais difícil comprar casa no último ano e na última décadapremium

As casas estão 66,7% mais caras face ao rendimento das famílias do que em 2015, e 13,2% só em 2025. A OCDE compara 33 países, e já em 2023 e 2024 Portugal tinha o pior resultado do grupo.

As casas em Portugal estão 66,7% mais caras face ao rendimento das famílias do que em 2015, e quase um terço dessa distância abriu-se somente no ano passado.

O indicador de acessibilidade da habitação da OCDE, que compara o preço das casas com o rendimento disponível por habitante, passou de 147,3 pontos em 2024 para 166,7 em 2025, traduzindo-se assim…

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Riqueza das famílias sobe 73% numa década à boleia das casaspremium

Luís Leitão,

As famílias portuguesas têm hoje mais 514 mil milhões de euros de riqueza líquida do que há 10 anos. Os imóveis, hoje avaliados em 725 mil milhões, foram responsáveis por mais de metade dessa subida.