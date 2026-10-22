Portugal é o país da OCDE onde se tornou mais difícil comprar casa no último ano e na última décadapremium
As casas estão 66,7% mais caras face ao rendimento das famílias do que em 2015, e 13,2% só em 2025. A OCDE compara 33 países, e já em 2023 e 2024 Portugal tinha o pior resultado do grupo.
As casas em Portugal estão 66,7% mais caras face ao rendimento das famílias do que em 2015, e quase um terço dessa distância abriu-se somente no ano passado.
O indicador de acessibilidade da habitação da OCDE, que compara o preço das casas com o rendimento disponível por habitante, passou de 147,3 pontos em 2024 para 166,7 em 2025, traduzindo-se assim…
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Portugal é o país da OCDE onde se tornou mais difícil comprar casa no último ano e na última década
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