Resultados do trimestre testam resistência da rentabilidade das cotadas da bolsa

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Resultados do trimestre testam resistência da rentabilidade das cotadas da bolsapremium

Contas da papeleira Navigator inauguram a temporada de resultados na bolsa portuguesa, num período marcado pela escalada dos preços dos combustíveis. Banca e energia deverão manter evolução positiva.

A Navigator arranca esta quinta-feira a época de divulgação dos resultados da bolsa lisboeta. Depois de um semestre histórico, que aponta para um novo ano de lucros recorde na bolsa, as cotadas do PSI mostram as contas de um trimestre marcado pela escalada dos preços dos combustíveis, que vai testar a capacidade das companhias portuguesas protegerem os lucros neste ambiente. Os analistas esperam que a energia e a banca continuem a destacar-se, enquanto as exportadoras poderão ser afetadas pelo clima de instabilidade internacional.

João Queiroz, head of trading do Banco Carregosa, destaca que esta época de apresentação de resultados será "particularmente relevante para aferir até que ponto as empresas portuguesas conseguiram preservar a rentabilidade num…

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