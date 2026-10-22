SRS Legal assessora Indico Capital Partners e Lince Capital em ronda de financiamento de 28 milhões de euros
A equipa da SRS Legal envolvida na operação foi liderada por Paulo Bandeira e Solange Fernandes, respetivamente sócio responsável e coordenadora na área de Startups da firma.
A SRS Legal assessorou a Indico Capital Partners e a Lince Capital na ronda de financiamento de mais de 28 milhões de euros da Beyond Vision, empresa portuguesa que desenvolve soluções tecnológicas com aplicações nos setores da Defesa, Segurança e Indústria.
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A operação contou ainda com a participação da ActiveCap e destina-se a reforçar a capacidade industrial da Beyond Vision, acelerar o desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial e apoiar a expansão internacional da empresa.
A equipa da SRS Legal envolvida na operação foi liderada por Paulo Bandeira e Solange Fernandes, respetivamente sócio responsável e coordenadora na área de Startups da firma.
“O investimento na Beyond Vision reflete a crescente relevância das tecnologias de dupla utilização e o papel do capital de risco no desenvolvimento de empresas portuguesas com capacidade de competir internacionalmente”, refere em comunicado Paulo Bandeira.
O sócio sublinha ainda que a convergência entre inovação tecnológica, indústria e defesa cria “novas oportunidades de investimento”, mas também “desafios jurídicos e regulatórios que exigem uma abordagem multidisciplinar e um conhecimento aprofundado destes mercados”.
Fundada em 2013, a Beyond Vision desenvolve sistemas aéreos não tripulados e tecnologias autónomas com aplicações civis e militares. Registada como fornecedora da NATO, a empresa atua num segmento de crescente relevância estratégica, impulsionado pelo investimento em defesa, segurança e proteção de infraestruturas críticas.
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SRS Legal assessora Indico Capital Partners e Lince Capital em ronda de financiamento de 28 milhões de euros
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