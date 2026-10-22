Um estudo da UNED coloca os hospitais madrilenhos de gestão mista entre os mais eficientes da região

O sistema de saúde de Madrid dispõe, pela primeira vez, de um panorama completo da eficiência do seu sistema hospitalar. A Universidade Nacional de Educação à Distância (UNED) apresentou a quarta edição do Cuadrante de Eficiência Hospitalar, que até agora analisava os oito hospitais de referência da Comunidade de Madrid e que, nesta ocasião, incorpora duas análises complementares relativas aos hospitais de média e baixa complexidade.

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O estudo foi elaborado por Pedro Cortiñas, professor do Departamento de Economia Aplicada e Estatística da UNED, combinando dois subíndices: o Indicador de Gestão, que avalia a eficiência dos recursos com base em quatro rácios (despesas correntes/doentes, despesas totais/doentes, doentes/pessoal e despesas com pessoal/pessoal); e o Indicador de Eficiência Assistencial, que reúne seis variáveis do Observatório de Resultados do SERMAS.

Além disso, é complementado por uma análise de eficiência técnica através da metodologia DEA (Análise Envolvente de Dados). O índice é calculado de forma independente para cada grupo de complexidade, evitando distorções decorrentes do volume e da casuística de cada centro.

«O alargamento da análise aos três níveis de complexidade permite observar o comportamento de centros com características e casuísticas diferentes. Os resultados revelam um desempenho notável de vários hospitais geridos por concessionárias, tanto nos indicadores de gestão como nos de assistência, dentro dos seus respetivos grupos», afirmou Pedro Cortiñas em declarações à Servimedia.

HOSPITAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

A primeira das novas análises aborda o grupo de média complexidade, composto por 11 hospitais. As primeiras posições do Quadrante de Eficiência Hospitalar correspondem ao Hospital Rey Juan Carlos (1,42) e ao Hospital Geral de Villalba (1,29).

O Hospital Rey Juan Carlos lidera o ranking devido aos seus resultados na área da assistência, enquanto o Hospital Geral de Villalba obtém a pontuação mais elevada no Indicador de Gestão. Seguem-se o Hospital Fundação Alcorcón e o Hospital de Fuenlabrada. Por seu lado, o Hospital Universitário Geral de Villalba (0,94) lidera o Indicador de Gestão, seguido pelo Hospital Rey Juan Carlos.

O estudo quantifica ainda, através da metodologia DEA (Análise Envolvente de Dados), uma margem média de melhoria da eficiência de 27,68% para os hospitais do grupo, tomando como referência os níveis alcançados pelos centros mais eficientes.

No que diz respeito aos cuidados de saúde, o Hospital Rey Juan Carlos (2,16) obtém a pontuação mais elevada no Indicador de Eficiência dos Cuidados de Saúde, seguido pelo Hospital Geral de Villalba (1,65). Ambos destacam-se especialmente nos indicadores relacionados com as listas de espera para cirurgia e a taxa de reclamações. O Hospital Fundação Alcorcón (0,10) regista também um valor positivo neste indicador.

HOSPITAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE

A segunda das novas análises centra-se no grupo de baixa complexidade, composto por 6 hospitais. O Hospital Infanta Elena ocupa o primeiro lugar no Quadrante de Eficiência Hospitalar, com um valor de 1,41. Além disso, obtém a pontuação mais elevada nos dois subíndices analisados, enquanto o Hospital de El Escorial ocupa a segunda posição.

O Hospital Infanta Elena obtém a pontuação mais elevada no Indicador de Gestão, com um valor de 1,48. Seguem-se o Hospital de El Escorial e o Hospital do Tajo.

Na análise DEA, o estudo estima uma margem média de melhoria da eficiência de 12,79% para os hospitais do grupo, tomando como referência os níveis alcançados pelos centros situados na fronteira da eficiência. Dos três grupos, este apresenta a menor margem de melhoria, o que aponta para uma maior homogeneidade na eficiência dos hospitais de baixa complexidade.

No âmbito da prestação de cuidados, o Hospital Infanta Elena obtém a pontuação mais elevada, com um valor de 1,35 no Indicador de Eficiência na Prestação de Cuidados. O Hospital del Henares regista também um valor positivo neste indicador, seguido pelo Hospital de El Escorial.

HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE

No grupo de centros de referência, já analisado nas três edições anteriores do Quadrante de Eficiência Hospitalar elaborado pela UNED, o Hospital Fundação Jiménez Díaz — o único centro de alta complexidade do Sermas com um modelo de gestão mista — volta a ocupar, pela quarta vez consecutiva, o primeiro lugar. Obtém uma pontuação de 1,71. Seguem-se o Hospital Puerta de Hierro, em Majadahonda, e o Hospital La Paz.

A Fundação Jiménez Díaz obtém a pontuação mais elevada tanto no Indicador de Gestão (1,80) como no de Eficiência Assistencial (1,62) e posiciona-se como referência de eficiência técnica na análise DEA. Esta análise estima uma margem média de melhoria da eficiência de 41,85% para os hospitais do grupo de alta complexidade, tomando como referência os níveis alcançados pelo centro.

No Indicador de Gestão, a Fundação Jiménez Díaz obtém o valor mais elevado do grupo, enquanto que, no Indicador de Eficiência Assistencial, seguem-se à Fundação o Hospital Gregorio Marañón (0,36) e o Hospital La Paz (0,09).