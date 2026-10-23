Antiga Altice USA prepara ‘falência’ para reestruturar dívida de 26 mil milhões

A Optimum Communications, antiga Altice USA, encontra-se a preparar um pedido de proteção ao abrigo do “Chapter 11” da lei de falências dos EUA, num processo que deverá dar o controlo da empresa aos respetivos credores, avança esta sexta-feira o jornal The Wall Street Journal, que cita fontes conhecedoras do processo.

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Segundo o jornal financeiro, a operadora de banda larga está a negociar com os credores um acordo de reestruturação que seria implementado através do processo de falência. Em causa está uma dívida de cerca de 26 mil milhões de dólares, dos quais perto de seis mil milhões a vencer já em 2027.

O pedido poderá ser apresentado ainda antes do final do ano, refere o WSJ, embora as negociações continuem e o calendário possa mudar. Caso o plano avance, a empresa deverá manter a operação normal, mas a maioria do capital da Optimum deverá passar para credores, incluindo a Apollo Global Management, a Oaktree Capital Management e o JPMorgan Chase.

A empresa terá advertido que uma troca de dívida por capital poderia obrigar a pagar quatro mil milhões de dólares em impostos, caso o acordo implique a separação de subsidiárias da Optimum. Deste modo, um acordo negociado que evite essa separação afastaria esse risco.

A reestruturação da empresa controlada por Patrick Drahi arrasta-se depois de a operadora ter registado perdas de clientes de banda larga no ano passado, num mercado com forte concorrência de operadores de fibra e de redes móveis, o que agravou as dificuldades em responder à pesada dívida.

Um acordo poria também fim ao conflito judicial entre as partes. A maioria dos credores, incluindo Apollo, BlackRock, Ares e Oaktree, assinou em 2024 um acordo de cooperação para negociar em bloco. Em 2025, a Optimum processou-os por violação das regras de concorrência, acusando-os de concertação para fixar preços e bloquear novo financiamento.

Em setembro, os investidores responderam num tribunal do estado de Nova Iorque, acusando a empresa de ter retirado do seu alcance ativos de milhares de milhões de dólares, em operações que terão beneficiado Drahi e outros acionistas de controlo.