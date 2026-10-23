Banco de Portugal e Banco de Espanha assinam memorando de entendimento
No memorando de entendimento, as instituições comprometem-se a desenvolver um Programa de Cooperação sobre Criptografia Pós-Quântica.
O Banco de Portugal e o Banco de Espanha assinaram um Memorando de Entendimento, no qual se comprometem a desenvolver um Programa de Cooperação sobre Criptografia Pós-Quântica. Em comunicado, revelam que o objetivo é responder de forma “mais eficaz” aos riscos emergentes para a cibersegurança e a estabilidade financeira colocados pelo desenvolvimento da computação quântica.
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“Ambos os bancos centrais consideram que a ausência de uma migração coordenada para tecnologias resistentes à computação quântica pode gerar riscos sistémicos, que aconselham uma coordenação estreita entre as instituições financeiras e as autoridades de supervisão”, referem em comunicado.
O Banco de Portugal sublinha ainda que os riscos decorrentes da existência de fornecedores de serviços e infraestruturas de mercado comuns, bem como das atuais dependências de interoperabilidade, poderão ser “enfrentados de forma mais eficiente através de uma ação coordenada”.
Assim, e através deste memorando, ambos os bancos vão desenvolver um programa em três fases. A primeira passará pela troca de informação, de boas práticas e de metodologias comuns. Já na segunda fase, poderão ser analisadas as “dependências partilhadas, o grau de preparação do ecossistema e as prioridades de migração”.
“Na terceira fase, poderão ser realizados testes, avaliações de interoperabilidade e análises de tecnologias emergentes”, acrescentam, avançando que para impulsionar os progressos nas segunda e terceira fases está prevista a “constituição de um grupo de trabalho com a indústria”.
As instituições financeiras de Portugal e Espanha estiveram reunidas entre quinta-feira e sexta-feira, sendo esta a terceira reunião realizada este ano com o objetivo de reforçar a colaboração entre ambas.
Para além da assinatura deste acordo, foi realizado um encontro com a gestão de topo de algumas das principais instituições financeiras dos dois países. “Na sessão foi apresentado o programa de cooperação em criptografia pós-quântica e foram igualmente debatidas questões relacionadas com a competitividade do setor financeiro, bem como os riscos e oportunidades associados aos mais recentes desenvolvimentos da Inteligência Artificial”, explicam.
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