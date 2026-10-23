Banco de Portugal e Governo negoceiam solução para assegurar contribuições da banca para o Fundo de Resolução
Máximo dos Santos, que está de saída do cargo de vice-governador, adianta que "há várias hipóteses" para resolver o problema da norma das contribuições adicionais que foi declarada inconstitucional.
O Banco de Portugal está a trabalhar com o Governo para encontrar uma “solução juridicamente robusta e sólida” que permita assegurar as contribuições adicionais dos bancos para o Fundo de Resolução e que foram colocadas em causa pelo Tribunal Constitucional.
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“Há várias hipóteses”, referiu Luís Máximo dos Santos, que está de saída do cargo de vice-governador do Banco de Portugal e da liderança do Fundo de Resolução no final do mês, em entrevista ao Jornal de Negócios. “Falo pelo Fundo de Resolução, mas a perspetiva do Governo será a mesma, até porque isto tem impacto no Orçamento do Estado. Estamos a trabalhar numa solução juridicamente robusta, sólida e que permita obter esse financiamento de uma forma que elimine este problema”, adiantou.
Como o ECO adiantou em julho, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a norma que permite ao Banco de Portugal fixar, através de instrução, a taxa anual das contribuições periódicas adicionais pagas pelos bancos ao Fundo de Resolução, dando parcialmente razão a uma instituição bancária, num litígio sobre liquidações cobradas entre 2013 e 2017.
Máximo dos Santos diz que o problema “deve ser superado através da atuação legislativa” e deve respeitar o princípio, “que também é constante do acórdão, de que terão de ser os bancos a financiar os custos da resolução através das contribuições periódicas adicionais”.
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