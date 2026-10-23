Bancos europeus vão poder libertar mais capital para conceder crédito a empresas e famílias

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Bancos europeus vão poder libertar mais capital para conceder crédito a empresas e famíliaspremium

Menos capital imobilizado, mais dinheiro para emprestar. É o que prevê o acordo provisório entre Conselho e Parlamento Europeu sobre titularização, que também promete menos burocracia aos bancos.

Conselho e Parlamento Europeu chegaram a um acordo político para relançar o mercado de titularização, o mecanismo que permite aos bancos agrupar créditos, transformá-los em títulos e vendê-los a investidores para libertar capital e conceder novos empréstimos.

Este entendimento, que é o primeiro grande resultado legislativo da União da Poupança e dos Investimentos, foi fechado na noite de quarta-feira em Estrasburgo e foi descrito pela comissária europeia Maria Luís…

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