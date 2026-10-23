Criada equipa que vai lançar PPP para habitação em edifícios públicos

Já está constituída a equipa que ficará responsável pelas “Parcerias para o Arrendamento Acessível”. O programa de Parcerias Público-Privadas (PPP) para a gestão de edifícios públicos, aprovado em Conselho de Ministros em setembro, visa estabelecer parcerias com privados para construir habitação em terrenos do Estado ou reabilitar edifícios do domínio privado do Estado, disponibilizando-os para arrendamento acessível.

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Entre os “objetivos estratégicos e operacionais” estão a disponibilização de 10.000 habitações para arrendamento acessível até ao final de 2035. O Executivo pretende aumentar o parque público habitacional em Portugal, reduzir o tempo e o custo de disponibilização dos imóveis e garantir mais oferta de habitação no mercado com rendas consideradas acessíveis.

A “equipa de projeto” foi constituída esta sexta-feira, por despacho da subdiretora-geral da Entidade do Tesouro e Finanças e diretora da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, Rita Cunha Leal, sem direito “a qualquer remuneração”. A equipa será presidida por Diogo Dias Moreira, segundo o diploma publicado no Diário da República.

Entre os imóveis identificados pelo Governo para fazerem parte deste programa estão o Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, e o Quartel da Trafaria, em Almada, ambas propriedade da Estamo, a imobiliária do Estado. Estão também incluídos terrenos para construção integrados na Quinta da Alfarrobeira e um terreno em Faro, ambos propriedade do Estado central. Segundo contabilizou na altura o ministro da Habitação, Miguel Pinto Luz, foram identificados 14 edifícios públicos.

A equipa agora designada irá preparar o lançamento das parcerias para o arrendamento acessível, obter autorizações, licenças e pareceres de que dependa o projeto e identificar as situações suscetíveis de gerar partilha de benefícios entre as partes, entre outras atribuições.

Na estratégia que deu origem ao programa, o Governo prevê também “a elegibilidade das operações para financiamento por entidades que disponibilizam financiamento em condições favoráveis para o investimento a longo prazo, e pela banca de investimento, em condições favoráveis, assegurando-se, assim, a sustentabilidade financeira da iniciativa”.

“Com a presente iniciativa, o Governo reafirma o compromisso de disponibilizar, até 2035, um número alargado de fogos para arrendamento acessível, contribuindo para a efetivação do direito à habitação, para a melhoria das condições de vida da população e para a promoção da coesão social e territorial, num quadro de rigor e de responsabilidade financeira”, lia-se na Resolução publicada em setembro de 2025.