Falta de profissionais ameaça soberania energética

A eletrificação da economia, a segurança do abastecimento e a capacidade de Portugal para responder a crises energéticas estiveram no centro da conferência “Energia e Soberania Nacional”, promovida pela Ordem dos Engenheiros – Região Norte e pela APIEE – Associação Portuguesa dos Industriais de Engenharia Energética. O encontro, que decorreu na Casa da Música, no Porto, juntou representantes do setor para debater os desafios da transição energética e as condições necessárias para reforçar a autonomia e a resiliência do país.

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Na abertura, Bento Aires, presidente da Ordem dos Engenheiros – Região Norte, associou a capacidade de resposta do setor à valorização dos profissionais. “Se não tivermos recursos humanos felizes e bem pagos, nós temos o nosso futuro verdadeiramente comprometido”, alertou. Defendeu, por isso, que a Ordem deve assumir um papel ativo na qualificação dos engenheiros e na articulação entre os diferentes intervenientes.

Bento Aires acrescentou, ainda, que a Ordem dos Engenheiros deve funcionar como uma plataforma capaz de mobilizar os profissionais, contribuir para a aplicação e evolução da legislação e aproximar os vários agentes do sistema energético. Operadores de rede, empresas prestadoras de serviços e engenheiros precisam de trabalhar em conjunto para responder às necessidades de quem consome energia. De acordo com o responsável, “os problemas de funcionamento do sistema só podem ser ultrapassados através desta articulação entre engenharia, legislação e empresas”.

Também na abertura Bruno Rodrigues, presidente da direção da APIEE, destacou a transformação em curso no setor. “A sociedade e a economia estão cada vez mais eletrificadas”, observou, ao descrever a transição energética como uma verdadeira revolução. Para o dirigente, garantir a continuidade do serviço e a chegada da energia às casas depende também dos engenheiros, empresários e profissionais que asseguram o funcionamento das infraestruturas.

No entanto, a falta de mão de obra qualificada também foi uma das principais preocupações apontadas por Bruno Rodrigues. O presidente da APIEE defendeu a necessidade de atrair mais pessoas para o setor, valorizar as profissões técnicas e assegurar melhores condições salariais. A integração de trabalhadores imigrantes nas empresas e na sociedade é, na sua perspetiva, outra questão incontornável. “Nós precisamos é de eletricistas competentes porque é a essas pessoas que estamos a entregar o destino da nossa soberania”, sublinhou.

Eletrificação, redes e competitividade

Na intervenção de abertura da sessão principal, Jean Barroca, secretário de Estado Adjunto e da Energia marcou presença através de um vídeo, no qual enquadrou a segurança energética no contexto das tensões geopolíticas e da pressão sobre os preços do petróleo, do gás e da eletricidade. O governante comparou a crise atual à dos anos 70 e salientou que a energia tem um impacto direto no quotidiano dos portugueses, desde o custo de vida ao preço dos combustíveis. Por isso, considerou que Portugal e a Europa não podem ficar dependentes de acontecimentos externos para garantir condições de vida estáveis aos seus cidadãos.

Para Portugal, Jean Barroca apontou a eletrificação como uma das principais vias para reforçar a segurança energética. “Tudo o que pode ser eletrificado, deve ser”, defendeu, ao mesmo tempo que destacou a capacidade nacional para produzir eletricidade a partir de fontes como o vento e a água. O secretário de Estado referiu que mais de 80% da eletricidade consumida no país teve origem nacional e salientou a importância das interligações com Espanha, tanto numa perspetiva económica como geopolítica.

O avanço da eletrificação exige, contudo, uma rede elétrica mais robusta e resiliente. Nesse sentido, Jean Barroca destacou o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional, com um investimento de 1,58 mil milhões de euros. O governante apontou ainda a necessidade de aproveitar melhor a variação dos preços da eletricidade ao longo do dia e de valorizar soluções como a agrovoltaica. O objetivo passa também por transformar a vantagem energética de Portugal numa vantagem industrial, com preços que permitam às empresas competir nos mercados internacionais.

As redes perante fenómenos extremos e novas exigências

Na mesa-redonda “Como garantir a segurança energética e a resiliência de Portugal?”, José Ferrari Careto, presidente da E-Redes, começou por abordar os efeitos das tempestades que atingiram o país, com destaque para a Kristin. Pelo facto de ter sido um fenómeno “inédito e inesperado”, o presidente da E-Redes explicou que a primeira resposta privilegiou a eficácia e a reposição do serviço, mas afirmou que “agora tem de ser complementada por intervenções definitivas nas infraestruturas afetadas”.

A pressão crescente sobre as redes elétricas foi outro dos pontos abordados por José Ferrari Careto, que destacou “a expansão da eletrificação e os novos pedidos de ligação à rede”, impulsionados também pelo investimento associado ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), como os causadores dessa pressão. Ainda assim, a falta de recursos humanos foi novamente apontada como uma preocupação. De acordo com o responsável, “a empresa precisa de mais do dobro das pessoas que trabalham atualmente com ela” e defende “uma maior previsibilidade do trabalho para os parceiros e uma ligação mais próxima aos sistemas de ensino”.

Por sua vez, João Conceição, administrador da REN, defendeu que a segurança e a resiliência fazem parte das obrigações das empresas que operam as redes, independentemente da intervenção do Estado. Ainda assim, considerou bem-vinda a participação pública no setor e salientou que o equilíbrio entre segurança do abastecimento, competitividade e sustentabilidade está a ser reavaliado. “Se, durante vários anos, a sustentabilidade recebeu maior atenção, hoje os consumidores estão também mais atentos à segurança do fornecimento e ao preço da energia”, afirmou.

O administrador da REN abordou também a transformação do papel dos consumidores, que se tem vindo a fazer sentir com o crescimento do autoconsumo. Segundo o responsável, este já representa 4% a 5% do consumo anual de eletricidade, uma parcela equivalente a cerca de 2,5 terawatts-hora. Esta evolução coloca novos desafios ao planeamento das redes, já que, garantiu, “é necessário ajustar a capacidade instalada às necessidades efetivas de utilização e aos custos associados”.











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Neste seguimento, Isabel Furtado, presidente do conselho de administração da Casa da Música, referiu produzir energia através de fontes fotovoltaicas e hídricas, mas alertou que soberania energética não deve ser confundida com independência absoluta. O objetivo, defendeu, é “garantir capacidade suficiente para evitar que Portugal fique demasiado exposto a crises externas”. Para isso, apontou a possibilidade de “explorar pequenas centrais hidroelétricas” e reforçou que “a continuidade do abastecimento é essencial para o funcionamento das empresas”.

Mas garantir esse abastecimento implica ter pessoas disponíveis para trabalhar e, aqui, Isabel Furtado destacou as dificuldades de recrutamento que ainda existem neste setor, muito pela imagem que persiste em torno das profissões técnicas: “A ideia de que a indústria é um local sujo afasta potenciais candidatos de áreas como a eletricidade, a serralharia e a mecânica”. Contudo, a presidente da Casa da Música alertou para a importância de avisar os jovens de que a digitalização e a inteligência artificial não irão substituir estas profissões nos próximos anos, pelo que “é necessário valorizar estas carreiras e incentivar a formação”.

A escassez de trabalhadores qualificados foi igualmente destacada por Jorge Vaz Ventura, diretor executivo da AQTSE. Na sua análise, uma das causas está na desvalorização do ensino técnico-profissional e na reduzida adesão dos jovens a esta opção. Para responder a este problema, a associação desenvolveu, em articulação com uma entidade pública ligada à formação profissional, redes elétricas em formato modular, com o objetivo de apoiar a preparação de pessoas para trabalhos de instalação elétrica e ainda promove a formação e certificação de trabalhadores de diferentes países, que continuam a exercer atividade em Portugal.

A certificação, acrescentou, permite “confirmar que os trabalhadores dominam as tarefas que lhes são atribuídas e contribui para reduzir o risco”. Jorge Vaz Ventura referiu ainda o exemplo de empresas que, depois de qualificarem os seus quadros através da AQTSE, passaram a desenvolver formação e processos de certificação próprios. A associação pretende, por isso, voltar a trabalhar com as escolas técnico-profissionais, sem deixar de aproveitar a experiência de qualificação de trabalhadores imigrantes.

Soberania não significa independência energética

No encerramento da sessão, Paulo Bettencourt Preto dos Santos, coordenador da Especialização em Energia da Ordem dos Engenheiros, retomou a importância das redes e da capacidade de resposta do sistema, ao mesmo tempo que também realçou o papel da Ordem dos Engenheiros na disponibilização de recursos à sociedade e no apoio à legislação. No entanto, alertou para a necessidade de olhar para o conjunto do consumo energético nacional. Na sua perspetiva, a eletrificação, por si só, não resolve todos os desafios da descarbonização.

O coordenador defendeu que “a soberania energética é igual a redundância”, isto porque deveria apostar na “diversificação das fontes e infraestruturas, em vez de concentrar a resposta num único recurso”. Segundo o responsável, seria importante olhar para a necessidade de descarbonização através de mais soluções, como as fontes renováveis, nomeadamente a biomassa: “Portugal tem 36% de renováveis no seu consumo final. Mas, desses 36%, a maior fonte de renovável em Portugal é a biomassa. Não é eólica, nem hídrica, nem solar”.

Paulo Bettencourt Preto dos Santos questionou também a ideia de que tudo deve ser eletrificado, já que a viabilidade dessa solução depende dos usos e dos processos. O responsável defendeu que, enquanto na mobilidade a eletrificação pode reduzir significativamente o consumo de energia primária, a verdade é que “na indústria há processos que exigem calor” e para os quais as alternativas elétricas nem sempre apresentam a mesma relação entre custo e eficiência. “É preciso fazer uma análise que tenha em conta as características de cada atividade e o equilíbrio entre segurança, competitividade e sustentabilidade”, concluiu.