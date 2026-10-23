Garantia do PS e cauções do Chega na habitação dividem especialistas

⚡ ECO Fast As propostas do PS e do Chega para a nova lei do arrendamento visam aumentar a confiança dos senhorios e aliviar a carga dos inquilinos, mas não garantem a redução das rendas.

Os especialistas alertam que as medidas, como a garantia pública do PS e a redução das cauções proposta pelo Chega, podem não ser suficientes para aumentar a oferta de casas para arrendar.

A falta de novas habitações no mercado continua a ser um problema central, e as propostas atuais não asseguram uma solução eficaz para a crise da habitação em Portugal.

Há senhorios que deixam casas vazias por receio de não receberem a renda e famílias que gastam mais de 60% do rendimento com a habitação. É a estes dois grupos que procuram responder as propostas de PS e Chega para a nova lei do arrendamento.

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Os socialistas querem uma garantia pública que cubra rendas em atraso e danos nas casas. O Chega quer reduzir o alargamento das cauções pretendido pelo Governo e apoiar as famílias com mais deduções no IRS ou com ajudas diretas. Os três especialistas em economia e políticas de habitação ouvidos pelo ECO admitem que estas medidas podem dar confiança aos senhorios e algum alívio aos inquilinos, mas nenhum antecipa que, por si só, façam descer as rendas.

A garantia proposta pelo PS seria gerida pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e pagaria aos senhorios as rendas em atraso e os danos feitos nas casas.

As recentes propostas governamentais de eliminar os limites das cauções ou de aumentar o limite de rendas antecipadas parecem, no geral, medidas relativamente casuísticas. Gonçalo Antunes Professor da Universidade Nova de Lisboa e autor de várias obras no domínio das políticas de habitação

Para Gonçalo Antunes, professor da Universidade Nova de Lisboa e autor de várias obras no domínio das políticas de habitação, o receio dos proprietários vem sobretudo da demora dos processos de despejo e de cobrança, e não de um incumprimento generalizado. Por isso, considera que a garantia pode ser “um importante fator de confiança e de segurança no mercado de arrendamento”, desde que haja cautelas para não passar para o Estado os contratos de maior risco e se fixem limites às rendas elegíveis.

Vera Gouveia Barros, economista e investigadora nas áreas de economia do turismo e de economia da habitação, levanta dúvidas sobre o funcionamento da medida, desde logo porque, sendo a adesão voluntária, os contratos mais arriscados podem ser os que mais recorrem à garantia. A economista aponta ainda que o mecanismo “pode reduzir a diligência dos senhorios na seleção dos arrendatários e criar situações de risco moral”, a que acresce “o problema da seleção adversa”.

Sobre a recuperação do dinheiro junto do inquilino, Vera Gouveia Barros questiona: “É verdade que a proposta prevê que o Estado possa recuperar junto do arrendatário os montantes pagos ao senhorio, mas como?” A economista questiona também a capacidade do IHRU e alerta que, “se o senhorio tiver de esperar meses para receber, uma parte da segurança que se pretende proporcionar desaparece”.

Joaquim Montezuma, professor do ISEG e fundador da ImoEconometrics, considera a medida “positiva”, sublinhando que “muitos senhorios têm receios de colocar as casas no mercado de arrendamento” por medo de não receberem as rendas e que uma garantia reduz esse risco, notando, contudo, que “nunca vai reduzir totalmente”, porque estas garantias “são limitadas no tempo” e “estão também limitadas ao valor dos danos”.

O professor do ISEG refere ainda que o Governo francês avançou com um mecanismo semelhante, que terá abrangido cerca de 7% dos novos contratos, mas salienta que a garantia “não vai resolver o problema da habitação em Portugal”.

Quem paga o risco do arrendamento?

Nas cauções, a lei atual limita a caução a duas rendas e a antecipação de rendas a dois meses. O Governo propõe acabar com o limite da caução e permitir até três rendas antecipadas, e o Chega quer reduzir esse alargamento.

Joaquim Montezuma aceita a caução como sinal de que o inquilino tem capacidade para pagar e admite exigir até duas rendas, mas considera que pedir três ou quatro será “exagero”. Já Gonçalo Antunes antecipa “resultados marginais e residuais” destas alterações na atração de casas para arrendar, notando que “as recentes propostas governamentais de eliminar os limites das cauções ou de aumentar o limite de rendas antecipadas parecem, no geral, medidas relativamente casuísticas”.

Vera Gouveia Barros nota que, com a caução limitada, “aquilo que o senhorio considera ser o montante necessário para se cobrir do risco de perdas vai ser transferido para a renda”, o que pode ser uma barreira de entrada menor para o inquilino do que entregar logo um montante à cabeça.

A economista reconhece que o Governo conta com mais casas no mercado e maior concorrência entre senhorios para evitar abusos, mas avisa que pode repetir-se o que aconteceu com as viagens aéreas entre o continente e a Madeira, numa primeira fase, quando o mercado foi liberalizado: “Antes que pudessem entrar as low-cost, a TAP ficou uns meses sozinha no mercado, a gozar bem o seu poder de monopólio”.

Permitir que alguém não pague mais-valias na venda de uma casa onde não vivia para comprar uma casa onde viver parece-me muito bem. Vera Gouveia Barros Economista e investigadora nas áreas de Economia do Turismo e de Economia da Habitação

As alterações às cauções e às rendas antecipadas mexem nas condições de entrada no contrato, mas não no valor da renda. Noutros países europeus, a intervenção incidiu nos preços e teve impactos significativos no mercado.

Em Berlim , o limite às rendas que vigorou até ser anulado, em 2021, reduziu a oferta de casas para arrendar em até 60%, segundo o instituto Ifo, e a oferta manteve-se nesse nível depois da anulação.

, o limite às rendas que vigorou até ser anulado, em 2021, reduziu a oferta de casas para arrendar em até 60%, segundo o instituto Ifo, e a oferta manteve-se nesse nível depois da anulação. Na Catalunha, onde a contenção de rendas se aplica desde 16 de março de 2024, um estudo da Fedea concluiu que as rendas subiram 5,7% entre o primeiro trimestre de 2024 e o último de 2025, contra 10,8% no conjunto de Espanha. Os anúncios de casas para arrendar caíram, porém, 20,5%.

O PS não propõe limites às rendas e o Chega fala num “limite às rendas astronómicas”, sem que o seu desenho seja conhecido. Estes casos servem, por isso, apenas de referência sobre o que acontece quando se intervém no preço.

Apoio às famílias pode ir parar ao bolso do senhorio

Na fiscalidade, o PS propõe um regime excecional de três anos, com isenção de mais-valias na venda de casas existentes até 300 mil euros destinadas a habitação própria e permanente, tributação reduzida entre 300 mil e 500 mil euros e isenção de imposto do selo na compra e no crédito à habitação.

No arrendamento, o PS defende contratos de cinco anos, por opção das partes, com as rendas tributadas a 5%. O Chega admitiu viabilizar propostas socialistas na habitação, mas defende que as soluções constem do Orçamento do Estado.

Não estou a ver que uma pessoa não vende a casa por conta da tributação da mais-valia. Joaquim Montezuma Professor do ISEG e fundador da ImoEconometrics

As três avaliações dos especialistas ouvidos pelo ECO sobre esta isenção de mais-valias diferem no alcance que lhe atribuem.

Gonçalo Antunes considera relevante a isenção para segundas habitações em zonas de pressão urbanística, desde que passem a habitação própria e permanente , porque pode levar para o mercado casas subutilizadas e bem localizadas.

, porque pode levar para o mercado casas subutilizadas e bem localizadas. Vera Gouveia Barros lembra que a isenção já existe quando o dinheiro da venda é aplicado noutra habitação própria e permanente. Para a economista, o que está em causa é estendê-la a casas onde o vendedor não vivia, o que lhe parece “muito bem”, e defende que também valha para a compra de casa para ascendentes e descendentes.

Para a economista, o que está em causa é estendê-la a casas onde o vendedor não vivia, o que lhe parece “muito bem”, e defende que também valha para a compra de casa para ascendentes e descendentes. Joaquim Montezuma admite testá-la, mas duvida do resultado, notando que não estar “a ver que uma pessoa não vende a casa por conta da tributação da mais-valia”.

Do lado das famílias, o Chega propõe aumentar em 50% as deduções de IRS com rendas e crédito à habitação. André Ventura admitiu também apoiar diretamente os agregados com taxa de esforço acima de 60%. Gonçalo Antunes considera que, nesses casos, uma dedução no IRS não basta e prefere “apoios diretos e mensais para agregados familiares até determinado escalão de IRS”.

Vera Gouveia Barros avisa que uma taxa de esforço fixa “é cega ao rendimento” e que apoios dados antes da contratação podem acabar nas mãos de quem oferece as casas. A experiência francesa ajuda a perceber este risco.

Num estudo sobre uma reforma dos apoios à habitação em França, publicado em 2006 na revista Labour Economics, a economista Gabrielle Fack concluiu que cada euro adicional de apoio se traduziu num aumento de 78 cêntimos na renda, ficando apenas 22 cêntimos para o agregado de baixos rendimentos. A autora atribui o efeito à fraca capacidade de resposta da oferta de casas: a procura aumentou, mas a oferta reagiu pouco, a curto e a médio prazo.

Cauções, garantias e deduções são dossiês com custo para senhorios, inquilinos e contribuintes, já a oferta, que os especialistas colocam no centro do problema, tem um calendário próprio e mais longo do que o das votações.

Uma análise do Insee de 2014, de Céline Grislain-Letrémy e Corentin Trevien, chegou a uma conclusão na mesma direção: os apoios mais elevados empurraram as rendas do mercado privado para cima, sem efeito na quantidade nem na qualidade das casas oferecidas. Vera Gouveia Barros avisa que apoios atribuídos “a priori” podem “ir parar às mãos de quem está do lado da oferta”, em vez de beneficiarem quem se pretende ajudar.

Lidas em conjunto, as três análises apontam para o mesmo ponto fraco: PS e Chega propõem sobretudo medidas que reduzem o risco do senhorio ou aliviam o orçamento das famílias, e nenhuma delas obriga a que haja mais casas para arrendar.

Os especialistas ouvidos pelo ECO dão valor a cada instrumento, mas nenhum aposta que a soma baste para mudar o preço. Vera Gouveia Barros chega a dizer que o seguro seria “um second best” e que o primeiro passo seria ter uma Justiça “fácil, célere, previsível e economicamente acessível”. Joaquim Montezuma lembra que o Estado esteve ausente durante anos na oferta de habitação a preços acessíveis. Já Gonçalo Antunes defende que é preciso “alguma criatividade” para mobilizar os alojamentos vagos.

A negociação na especialidade vai decidir quanto do desenho final fica com o Governo e quanto passa para as exigências do Chega e do PS. Cauções, garantias e deduções são dossiês com custo para senhorios, inquilinos e contribuintes, e é sobre eles que terá de se formar uma maioria parlamentar. Já a oferta, que os especialistas colocam no centro do problema, tem um calendário próprio e mais longo do que o das votações.