Infraestruturas

Governo e ANA em desacordo sobre quem paga expropriações para o novo aeroporto

  • ECO
  • 8:28

O Governo admite que os custos das expropriações para o novo aeroporto de Lisboa fiquem a cargo da ANA, enquanto a responsabilidade pela descontaminação dos terrenos continua por definir.

O Governo considera que os custos das expropriações necessárias à construção do novo aeroporto de Lisboa poderão ficar a cargo da ANA, concessionária da infraestrutura, afastando a ideia de que essa despesa tenha de ser automaticamente suportada pelo Estado. Também a responsabilidade pela eventual descontaminação dos terrenos de Alcochete continua por definir.

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Segundo o Público, o executivo entende que o contrato de concessão não obriga o Estado a assumir os encargos com a expropriação de terrenos privados. A posição contrasta com a da ANA, que defende que as expropriações e os trabalhos de descontaminação das áreas abrangidas pelo projeto devem ser da responsabilidade do Estado.

O Ministério das Infraestruturas considera que estas matérias terão de ser discutidas durante as negociações dos contratos do novo aeroporto. O Governo já assumiu os trabalhos de desmilitarização do Campo de Tiro de Alcochete, mas não aceita que outras intervenções de descontaminação lhe sejam atribuídas automaticamente.

A concessionária, detida pelo grupo francês Vinci, garante que os encargos ainda não previstos no contrato serão definidos numa comissão de negociação a criar pelo Governo. A empresa assegura também que o projeto continua a avançar dentro dos prazos estabelecidos, contando atualmente com uma equipa de mais de 300 pessoas em Portugal e junto de parceiros internacionais.

Além das questões financeiras, o executivo levantou dúvidas sobre a configuração das pistas. O plano prevê inicialmente duas, mas o Governo quer garantir que ambas permitem a operação de aviões de grande dimensão sem restrições. Defende ainda que fique salvaguardado espaço para uma quarta pista, apesar de a ANA considerar que esta não será necessária antes de 2082.

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