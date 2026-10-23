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Instituto Coordenadas identifica as 15 figuras-chave da transição venezuelana, 300 dias após a queda de Maduro

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  • 7:11

O relatório destaca Trump, Rubio, Delcy Rodríguez, María Corina Machado, Alejandro Betancourt e José Luis Rodríguez Zapatero.

A equipa de geopolítica global do Instituto Coordenadas de Governação e Economia Aplicada elaborou o relatório especial «Venezuela, 300 dias depois: os 15 nomes-chave da transição». O documento analisa o processo iniciado após a destituição de Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas, no passado dia 3 de janeiro, e destaca as figuras que mais influenciaram o seu rumo.

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Segundo o relatório, a Venezuela não está a passar por uma ruptura, mas sim por uma transição «supervisionada e acordada».

Washington define o rumo, o chavismo pragmático dos irmãos Rodríguez gere o Estado e o petróleo funciona como «instrumento financeiro para a mudança política».

Salienta que, em apenas 300 dias, o país restabeleceu relações diplomáticas com os Estados Unidos, aprovou uma lei de amnistia e reduziu para menos de metade o número de presos políticos. Além disso, abriu uma mesa de negociações entre o Governo e a oposição e assinou contratos petrolíferos que reestruturam a sua posição geopolítica «por décadas».

O estudo agrupa as 15 figuras em cinco «círculos de poder»: Washington: Donald Trump, Marco Rubio, Mauricio Claver-Carone, Chris Wright e Laura Dogu; Continuidade gerida: Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello e Vladimir Padrino López; Oposição: María Corina Machado, Dinorah Figuera e Edmundo González Urrutia; Energia e capital: Alejandro Betancourt, à frente da North American Blue Energy Partners (NABEP), e Mike Wirth, diretor executivo da Chevron; e Mediação: o ex-primeiro-ministro José Luis Rodríguez Zapatero.

O relatório sublinha também a dimensão espanhola do processo. As reuniões preparatórias das negociações entre o Governo e a oposição foram coordenadas em Madrid, e vários dos protagonistas têm laços pessoais ou empresariais com Espanha.

Na sua análise final, o Instituto conclui que «a transição está a consolidar-se graças à economia». Recorda que o FMI prevê um crescimento do PIB venezuelano de 5% em 2026 e de 7% em 2027, e que a produção petrolífera ultrapassou os 1,2 milhões de barris por dia. Admite que a inflação e os cortes de energia continuam a ser desafios por resolver e que o país necessita de um plano de infraestruturas básicas.

O estudo defende que a prova definitiva do modelo serão eleições livres com um novo Conselho Nacional Eleitoral. «A política aberta pode esperar por esse momento; o que não pode é ficar sem data», salienta.

O vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, afirmou que «a Venezuela avançou enormemente em 300 dias, a todos os níveis». Acrescentou que, por parte do Instituto, pretendem «reconhecer quinze figuras-chave desta mudança, que se tem vindo a gestar ao longo de anos, com sacrifícios e esforços possivelmente inimagináveis». E acrescenta: «Controversos, questionados e passíveis de melhorias, todos eles são protagonistas impulsionadores de uma mudança necessária e há muito esperada. Hoje, o futuro vislumbra-se com uma esperança sólida», concluiu.

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