Investidores da Unbabel em risco de perder benefício fiscal

Exclusivo Investidores da Unbabel em risco de perder benefício fiscalpremium
Duas 'private equity' que investiram na Unbabel com fundos elegíveis para SIFIDE poderão perder o benefício fiscal relativo a 2025. A empresa não conseguiu fazer o reporte dentro do prazo.
A queda da Unbabel deixa dívidas que poderão chegar aos 28,6 milhões de euros. Mas dois dos seus credores, que investiram na empresa, estão em risco de perder o acesso a benefícios fiscais obtidos através dos seus investimentos. A situação ameaça avolumar as perdas resultantes do colapso da startup especializada em traduções com inteligência artificial (IA).
Em causa está o SIFIDE, um benefício fiscal que permite descontar em IRC os investimentos em atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), mediante certas condições. Dado que a Unbabel desenvolvia atividades de…
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