Investidores da Unbabel em risco de perder benefício fiscal

A queda da Unbabel deixa dívidas que poderão chegar aos 28,6 milhões de euros. Mas dois dos seus credores, que investiram na empresa, estão em risco de perder o acesso a benefícios fiscais obtidos através dos seus investimentos. A situação ameaça avolumar as perdas resultantes do colapso da startup especializada em traduções com inteligência artificial (IA).

Em causa está o SIFIDE, um benefício fiscal que permite descontar em IRC os investimentos em atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), mediante certas condições. Dado que a Unbabel desenvolvia atividades de…