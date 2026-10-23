João de Mello reeleito para ‘board’ da associação europeia da indústria química
Presidente da Bondalti vai cumprir mais um mandato de dois anos no conselho de administração do European Chemical Industry Council, num momento em que a indústria enfrenta "um momento delicado".
O chairman e presidente executivo da Bondalti, João de Mello, foi reeleito para um novo mandato como administrador do European Chemical Industry Council (Cefic). O líder da química controlada pelo Grupo José de Mello vai manter-se no board daquela que é considerada a mais importante associação da indústria química europeia nos próximos dois anos, órgão que integra desde 2023.
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A reeleição de João de Mello, o único português membro dos corpos sociais da associação europeia que representa o setor químico, decorreu esta quinta-feira, em Lisboa, na assembleia geral da organização que teve lugar no âmbito da Convenção da Química, evento que está a decorrer pela primeira vez em Portugal.
“Enquanto membro do conselho de administração do Cefic, pretendo continuar a contribuir para uma indústria europeia mais competitiva e resiliente, num momento delicado devido aos conflitos internacionais e ao surgimento de mercados não europeus com peso significativo no setor“, disse João de Mello, citado em comunicado. O industrial acrescenta que a associação “continuará a dar todo o apoio necessário para a transformação da economia da União Europeia com soluções inovadoras e sustentáveis”.
Enquanto membro do conselho de administração do Cefic, pretendo continuar a contribuir para uma indústria europeia mais competitiva e resiliente, num momento delicado devido aos conflitos internacionais e ao surgimento de mercados não europeus com peso significativo no setor.
A indústria química europeia enfrenta um contexto adverso, pressionado por elevados custos energéticos, concorrência extra-comunitária e quebras na produção, que estão a pressionar as empresas do setor.
De acordo com os dados mais recentes do Cefic, a produção na União Europeia baixou 2% entre janeiro e julho de 2026, face ao mesmo período do ano anterior. O setor lida com uma procura fraca e pressões estruturais de competitividade que continuam a intensificar-se à escala global.
Fundado em 1972 e com sede em Bruxelas, o Cefic conta atualmente com cerca de 650 membros e entidades que representam cerca de 14% da produção química a nível global e que empregam 1,2 milhões de trabalhadores na União Europeia. A indústria química é o setor com maior valor acrescentado da União Europeia, avaliado em 335 mil milhões de euros, e o quarto maior produtor no setor da manufatura, revela o mesmo comunicado.
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