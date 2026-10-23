João de Mello reeleito para ‘board’ da associação europeia da indústria química

O chairman e presidente executivo da Bondalti, João de Mello, foi reeleito para um novo mandato como administrador do European Chemical Industry Council (Cefic). O líder da química controlada pelo Grupo José de Mello vai manter-se no board daquela que é considerada a mais importante associação da indústria química europeia nos próximos dois anos, órgão que integra desde 2023.

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A reeleição de João de Mello, o único português membro dos corpos sociais da associação europeia que representa o setor químico, decorreu esta quinta-feira, em Lisboa, na assembleia geral da organização que teve lugar no âmbito da Convenção da Química, evento que está a decorrer pela primeira vez em Portugal.

“Enquanto membro do conselho de administração do Cefic, pretendo continuar a contribuir para uma indústria europeia mais competitiva e resiliente, num momento delicado devido aos conflitos internacionais e ao surgimento de mercados não europeus com peso significativo no setor“, disse João de Mello, citado em comunicado. O industrial acrescenta que a associação “continuará a dar todo o apoio necessário para a transformação da economia da União Europeia com soluções inovadoras e sustentáveis”.

Enquanto membro do conselho de administração do Cefic, pretendo continuar a contribuir para uma indústria europeia mais competitiva e resiliente, num momento delicado devido aos conflitos internacionais e ao surgimento de mercados não europeus com peso significativo no setor. João de Mello Membro do conselho de administração do Cefic

A indústria química europeia enfrenta um contexto adverso, pressionado por elevados custos energéticos, concorrência extra-comunitária e quebras na produção, que estão a pressionar as empresas do setor.

De acordo com os dados mais recentes do Cefic, a produção na União Europeia baixou 2% entre janeiro e julho de 2026, face ao mesmo período do ano anterior. O setor lida com uma procura fraca e pressões estruturais de competitividade que continuam a intensificar-se à escala global.

Fundado em 1972 e com sede em Bruxelas, o Cefic conta atualmente com cerca de 650 membros e entidades que representam cerca de 14% da produção química a nível global e que empregam 1,2 milhões de trabalhadores na União Europeia. A indústria química é o setor com maior valor acrescentado da União Europeia, avaliado em 335 mil milhões de euros, e o quarto maior produtor no setor da manufatura, revela o mesmo comunicado.