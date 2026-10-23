Menzies vence concurso para handling nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

A Autoridade Nacional da Aviação Civil decidiu atribuir as novas licenças para a assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro à SPdH/Menzies Aviation Portugal, mantendo desta forma o mesmo operador.

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“A ANAC concluiu, hoje [sexta-feira], o processo de avaliação das condições de licenciamento da SPdH — Serviços Portugueses de Handling, S.A., no âmbito do concurso público para a seleção de um prestador de serviços de assistência em escala a terceiros nos Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro”, afirma em comunicado.

“A avaliação realizada permitiu concluir que a SPdH demonstra a capacidade técnica necessária para o exercício da atividade de assistência em escala a terceiros nos aeroportos abrangidos pelo procedimento concursal”, refere a mesma entidade, acrescentando que “já procedeu à emissão das respetivas licenças“.

As licenças, que têm um prazo de sete anos, abrangem a assistência a bagagem e operações em pista nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, e ainda a assistência a carga e correio em Lisboa e Porto.

Fica assim concluído o concurso lançado em 2024 pelo regulador e que chegou a ter o consórcio Clece/South como vencedor. O agrupamento espanhol ficou em primeiro lugar, mas não cumpriu os requisitos legais necessários para obter as licenças. A ANAC convidou então o segundo classificado, a SPdH, a avançar com a apresentação da documentação.

“Na sequência da análise efetuada e dos pareceres técnicos emitidos pelas áreas competentes da ANAC, foi confirmado o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis”, refere a ANAC.

“A emissão destas licenças concretiza uma etapa relevante do procedimento concursal destinado à seleção de prestadores de serviços de assistência em escala e contribui para assegurar a continuidade, qualidade, eficiência e competitividade dos serviços disponibilizados aos operadores aéreos e aos restantes utilizadores aeroportuários”, destaca o regulador.

A britânica Menzies comprou 50,1% da SPdH em junho de 2024. Em junho deste ano, comprou os restantes 49,9% à TAP pelo preço simbólico de um euro.