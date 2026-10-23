Meta adia entrada dos novos termos comerciais após criticas de editores

A implementação dos novos termos comerciais foi adiada para 20 de novembro, de forma à Meta abordar as preocupações levantadas por editores.

A Meta vai adiar a implementação dos seus novos termos comerciais de 30 de outubro para 20 de novembro, para dar resposta às preocupações de editores e anunciantes digitais, noticia a Reuters. A medida estava sob contestação por abrirem a porta ao scraping de sites, inclusive os noticiosos, e a sua potencial utilização para o treino de inteligência artificial (IA).

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“Estamos a alargar a data de entrada em vigor dos nossos Termos Comerciais e Termos de Publicidade Autosserviço atualizados para 20 de novembro, de modo a ter mais tempo para explicar aos nossos parceiros e partes interessadas o que muda e o que não muda“, afirmou um porta-voz da Meta num e-mail.

De acordo com a mesma fonte, a empresa vai procurar explicar como a Meta utiliza web crawlers e o facto de os proprietários de conteúdos continuarem a poder utilizar o ficheiro robots.txt para sinalizar as suas preferências.

A pressão sobre a Meta aumentou ao longo desta semana, com a Associação Mundial de Editores de Notícias (WAN-IFRA, em inglês) a ter pedido na quinta-feira a suspensão da cláusula que permite rastrear e recolher conteúdo como condição para a utilização dos produtos empresariais.

No mesmo dia, o grupo de advocacia Movement for an Open Web, cujos membros incluem anunciantes digitais e editores, afirmou ter apresentado queixa junto da Comissão Europeia e da Autoridade da Concorrência e dos Mercados do Reino Unido, tendo solicitado a aplicação de medidas provisórias.

Os novos termos comerciais da Meta abrangem quem usa as plataformas para fins empresariais ou comerciais: gerir páginas e grupos, publicar anúncios, enviar mensagens de marketing ou recorrer a ferramentas como o Meta Business Suite. Ao continuarem a usar estas contas, os titulares autorizam a Meta a “aceder, armazenar em cache, analisar, recolher, recuperar ou indexar os domínios, páginas web ou URL (e quaisquer conteúdos disponíveis através dos mesmos)” associados aos seus produtos ou serviços.

Na primeira versão dos termos, revelada pelo Nieman Lab a 15 de outubro, a Meta reservava-se o direito de usar esses conteúdos para “fornecer, desenvolver, melhorar, realizar investigação, treinar e manter a integridade” dos seus produtos.

Na sexta-feira passada, a Meta reviu os termos. A palavra “treinar” desapareceu e a redação do uso dos conteúdos recolhidos passou a “fornecer, desenvolver, melhorar, investigar e manter produtos de publicidade e empresariais” e a “manter a integridade e a segurança” dos produtos da Meta.

Antes da revisão, o Conselho Europeu de Editores (EPC na sua sigla em inglês), já tinha anunciado que ia pedir formalmente às autoridades reguladoras europeias e à Comissão Europeia que analisassem os termos “com urgência, incluindo as suas implicações em matéria de direitos de autor, equidade contratual e abuso de poder de mercado”.