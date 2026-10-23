Ministério Público abre inquérito sobre confrontos em manifestação no Porto

O Ministério Público abriu um inquérito relativamente aos factos ocorridos no Porto, na madrugada de 15 de outubro, durante as manifestações pela habitação, revelou ao ECO/Advocatus.

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“Relativamente aos factos ocorridos no Porto, na madrugada de 15 de outubro, foi instaurado um inquérito, o qual se encontra em investigação e está sujeito a segredo de justiça”, indicou o órgão ao ECO/Advocatus.

Na madrugada de 15 de outubro, o protesto contra a crise da habitação na Praça D. João I, no Porto, ficou marcado por uma carga policial que deixou 39 feridos entre os manifestantes, dois deles graves, tendo ainda ficado ferido um polícia.

De acordo com o movimento pela habitação, entre os feridos está uma pessoa com deficiência e vários participantes na concentração foram hospitalizados. O movimento denunciou “veementemente o uso de força extrema, desproporcional e injustificada” durante a intervenção policial na acampada.

No seguimento destes acontecimento, o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, referiu que a PSP se viu “forçada” a atuar, perante a atitude dos manifestantes, tendo lamentado o incidente.

A provedora da Justiça, Luísa Neto, já solicitou, “com caráter de urgência”, à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública um conjunto de informações e documentos relativamente à operação desencadeada nessa madrugada.

Também a Inspeção Geral da Administração Interna anunciou que abriu “um processo administrativo” sobre a intervenção policial no Porto, para “apurar as circunstâncias da mesma” e avaliar os “procedimentos adotados”.

Os atuais protestos pelo direito à habitação e o custo de vida em Portugal tiveram início na cidade do Porto, no dia 10 deste mês, com cerca de 1.500 manifestantes a juntarem-se na Praça D. João I e a pernoitarem no local em tendas de campismo. Mas rapidamente estendeu-se a outras cidades, como Lisboa, Aveiro e Braga.

(Notícia atualizada às 16h00)