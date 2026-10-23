Ministro segura presidente do IHRU. Esclarecimentos prestados foram “suficientes”

O ministro da Habitação anunciou esta sexta-feira que vai manter em funções o presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). Em declarações aos jornalistas a partir da Guarda, Miguel Pinto Luz disse que os esclarecimentos dados posteriormente por Benjamim Pereira foram “suficientes”, estando assim “reunidas as condições para prosseguir o trabalho que o IHRU tem de fazer”.

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Benjamim Pereira provocou polémica esta quinta-feira por ter questionado a disponibilidade de sacrifício das atuais gerações para ter habitação. “Eu não sei se a sociedade atual está disponível para o nível de sacrifício que os nossos pais e os nossos avós fizeram para ter uma casa”, afirmou, acrescentando: “Só estou a dizer que os meus avós emigraram para o Brasil e para a Argentina para poderem ter uma casa. O meu pai emigrou durante 20 anos, sacrificou a vida.”

As palavras foram recebidas como um incentivo à emigração, apesar de Benjamim Pereira ter negado essa interpretação. Na quinta-feira à noite, Miguel Pinto Luz criticou publicamente o dirigente, dizendo que as declarações tinham sido “infelizes” — consideração que repetiu já esta sexta-feira.

Solicitados esclarecimentos pela tutela, o IHRU emitiu um comunicado esta manhã onde o presidente do instituto aceita “não ter sido feliz em todas as expressões” utilizadas. “Os nossos jovens fazem-nos muita falta, são desejados e têm sido permanentemente convidados a ficar”, disse Benjamim Pereira.

Para o ministro da tutela, “os esclarecimentos foram dados” e foram “suficientes”, pois permitiram a “contextualização” das afirmações. “Sinalizei também ao IHRU a necessidade do rigor da comunicação, do rigor da mensagem, e de sentir o que os portugueses sentem todos os dias”, acrescentou Miguel Pinto Luz, falando aos jornalistas.

O governante defendeu ainda que Benjamim Pereira se “retratou”. “As declarações foram infelizes e não traduzem a posição do atual Governo. Queremos reter talento e reter os jovens e temos noção do esforço coletivo que toda uma geração está a fazer para aceder à habitação”, salientou Pinto Luz.

(Notícia atualizada pela última vez às 14h46)