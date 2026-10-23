Mercado Ibérico

Museu Carmen Thyssen de Barcelona participa com três obras numa exposição sobre o modernismo catalão em Munique

  • Servimedia
  • 7:21

Abriu hoje as portas ao público na Kunsthalle München (Alemanha) e poderá ser visitada até 21 de fevereiro de 2027.

A exposição, organizada em conjunto pela Kunsthalle München e pelo Museu Barberini de Potsdam, é a primeira grande exposição na Alemanha dedicada especificamente à cena cultural de Barcelona entre 1880 e 1914 e reúne cerca de 160 peças provenientes de museus e coleções públicas e privadas.

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O Museu Carmen Thyssen de Barcelona participa como instituição emprestadora com três obras: «Interior ao ar livre» (1892), de Ramon Casas; «Retrato no espelho» (1892), atribuído a Ramon Casas e Maurice Lobre; e «O abismo» (c. 1901-1904), de Joaquim Mir. As peças refletem diferentes sensibilidades artísticas do final do século XIX e início do século XX e valorizam a riqueza da Coleção Carmen Thyssen Barcelona.

Participam também neste projeto instituições como o Museu Nacional de Arte da Catalunha (MNAC), o Museu Picasso de Barcelona e o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

A presença da coleção Carmen Thyssen Barcelona nesta exposição, que posteriormente seguirá para Potsdam, representa um novo passo na projeção internacional do Museu Carmen Thyssen Barcelona, após a sua estreia internacional em Bolonha (Itália), com a exposição «De Gaudí a Picasso. Capolavori dalla Collezione Carmen Thyssen», que reúne mais de uma centena de obras.

Embora em Bolonha o museu apresente uma exposição própria, em Munique participa pela primeira vez como instituição emprestadora numa exposição coletiva internacional, alargando assim a sua colaboração com outras instituições museológicas de primeira linha antes da abertura da sua futura sede em Barcelona.

UM MUSEU PREVISTO PARA 2028

Impulsionado pela Stoneweg Places & Experiences, o projeto do Museu Carmen Thyssen Barcelona foi apresentado publicamente em outubro de 2025 e tem a sua abertura prevista para o final de 2028 no histórico Palau Marcet, situado na confluência do Passeig de Gràcia com a Gran Via de Barcelona, que durante décadas albergou o antigo cinema Comèdia.

Antes da inauguração da sua sede, o Museu Carmen Thyssen de Barcelona já deu início à sua atividade através de exposições internacionais, empréstimos de obras e colaborações institucionais, com especial destaque para a conservação, o estudo e a divulgação do modernismo catalão.

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Museu Carmen Thyssen de Barcelona participa com três obras numa exposição sobre o modernismo catalão em Munique

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