Obra de Monet leiloada por valor recorde em França

O quadro 'Iris' foi vendido por 50 milhões de euros e foi disputado durante quase uma hora. A estimativa de venda era de 22 a 30 milhões de euros.

Seis licitantes disputaram a pintura de Claude Monet durante 45 minutos. O leilão da coleção Schlumberger rendeu 74,4 milhões de euros e todos os lotes foram vendidos.

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A Sothey’s anunciou que o quadro Iris, de Claude Monet, foi vendido por 50 milhões de euros, o valor mais alto alguma vez alcançado por uma obra de arte em leilão em França. A estimativa de venda era de 22 a 30 milhões de euros.

Após a intensa licitação, a pintura foi comprada por um colecionador privado na Ásia, que participou por telefone através de Jen Hua, vice-presidente da Sotheby’s para a Ásia.

O leilão da coleção Schlumberger, realizado em Paris esta quinta-feira totalizou 74,4 milhões de euros. Ao todo, 27 lotes foram a leilão e todos foram vendidos, exceto três. Em 74% dos casos ultrapassaram as respetivas estimativas máximas, de acordo com a Sotheby’s.

Outra obra de Monet, denominada Saule Pleureur, também conhecida como L’ Arbre de Feu, alcançou 9,7 milhões de euros. Entre os restantes resultados, La Seine à Vernon, Arbres, do mesmo artista, foi vendido por 4,3 milhões de euros.

As obras que ficaram sem proprietário são da autoria de Paul Cézanne estão classificadas como tesouros nacionais. Foram retiradas do leilão na expectativa de regressarem a Aix-en-Provence e serem adquiridas pela cidade para o Musée Granet. A venda incluiu ainda obras de Camille Claudel, Pierre Bonnard e Gustave Moreau.

Segundo a Sotheby’s, a coleção de arte agora leiloada foi reunida ao longo de mais de quatro décadas por Jeanne Schlumberger, mulher de Marcel Schlumberger, ligado à dinastia industrial com o mesmo nome. A coleção esteve na residência da família, em Paris, e foi construída em colaboração com a galerista Katia Granoff, numa época em que as últimas obras de Monet ainda eram pouco valorizadas em França.