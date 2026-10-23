Orçamento do INEM aumenta 30% com novos seguros obrigatórios

O orçamento do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) deverá aumentar 30% em 2027, para 330,9 milhões de euros, face ao valor previsto para este ano. O reforço financeiro assenta, em grande medida, na expectativa de novas receitas provenientes do alargamento da obrigatoriedade de contratação de seguros de habitação e de cobertura de riscos de catástrofe, apesar de ainda não existir uma data para a entrada em vigor das medidas.

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Segundo noticia o Público esta sexta-feira, o Ministério da Saúde estima que a receita do INEM proveniente de taxas aumente 117,5 milhões de euros em 2027, com o alargamento da contratação obrigatória de apólices. No entanto, o Governo não esclareceu em que elementos se baseou para chegar a esta previsão, nem está ainda definida a alteração legislativa necessária para que os seguros de habitação passem a contribuir para o financiamento do instituto.

Atualmente, o INEM recebe uma taxa de 2,5% sobre os prémios de determinados seguros, incluindo os de vida, saúde e automóvel. A receita prevista nesta rubrica deverá passar de 195,5 milhões de euros, em 2026, para 301 milhões no próximo ano. O presidente do instituto, Luís Cabral, considera o reforço essencial para aumentar os pagamentos às associações de bombeiros, que asseguram parte do transporte de emergência médica.

O responsável tem defendido, em alternativa, a subida da taxa aplicada aos seguros abrangidos, de 2,5% para 4%. Segundo Luís Cabral, o objetivo é garantir o pagamento integral dos custos das ambulâncias, embora admita que ainda não existe um acordo com os bombeiros nesse sentido. Atualmente, o INEM paga 10.800 euros mensais por uma ambulância de Posto de Emergência Médica, cujo custo total ascende a 16.700 euros.

O modelo de financiamento também tem sido contestado pelo setor segurador. A Associação Portuguesa de Seguradores questiona o facto de apenas os titulares de determinadas apólices contribuírem para um serviço público utilizado por todos, salientando que quem possui vários seguros paga a taxa repetidamente. Por sua vez, o aumento de 2,5% para 4% poderá representar encargos adicionais relevantes para empresas e famílias, num contexto de subida dos custos.