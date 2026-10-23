Os números que precisa de saber para debater sobre a habitação

temia perder a casa nos cinco anos seguintes e mais de um terço (34%) afirmavam não ter para onde ir caso tivessem de sair da casa onde viviam .

, no qual um em cada quatro inquiridos viu importantes decisões de vida condicionadas devido às dificuldades no acesso à habitação .

Portugal enfrenta uma crise habitacional, que está a levar milhares de pessoas a manifestarem-se nas principais praças de Lisboa e do Porto. Num contexto em que o debate público se intensifica, em torno do que acontece nas ruas, da resposta do Governo e das propostas da oposição, reunimos aqui uma série de dados compilados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) e outros do Instituto Nacional de Estatística (INE) para não se perder no que aconteceu, quantitativamente, nos últimos anos.

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