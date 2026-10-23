Os números que precisa de saber para debater sobre a habitação
Quantas casas novas foram construídas em 2025? Qual foi o aumento dos preços entre 2020 e 2025? Portugal é um país de arrendatários ou proprietários? Veja aqui a resposta a esta e outras perguntas.
Portugal enfrenta uma crise habitacional, que está a levar milhares de pessoas a manifestarem-se nas principais praças de Lisboa e do Porto. Num contexto em que o debate público se intensifica, em torno do que acontece nas ruas, da resposta do Governo e das propostas da oposição, reunimos aqui uma série de dados compilados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) e outros do Instituto Nacional de Estatística (INE) para não se perder no que aconteceu, quantitativamente, nos últimos anos.
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- Portugal registou um aumento dos preços da habitação de 82% desde 2010, segundo os “Retratos da Europa” da Pordata, que mostram que este foi o terceiro maior aumento entre os 23 países que registaram subidas e o maior aumento desde 2020 (41%).
- Entre 2020 e 2025, houve um aumento de 41,5% nos preços da habitação, o maior aumento entre os 18 países onde houve subidas, indica também a Pordata.
- O “Barómetro das Cidades” da FFMS conclui que a maioria (66%) dos portugueses apontam a habitação como a grande prioridade para a intervenção pública.
- Quase 80% dos portugueses rejeitam a ideia de que é fácil encontrar habitação adequada a preço razoável, percentagem que sobe para 82% na Área Metropolitana de Lisboa e 88% na Área Metropolitana do Porto, denota o mesmo barómetro.
- Seis em cada dez pessoas dizem sentir dificuldade em fazer face aos custos mensais com a habitação, de acordo com o “Barómetro da Habitação” da FFMS, no qual um em cada quatro inquiridos viu importantes decisões de vida condicionadas devido às dificuldades no acesso à habitação.
- Em 2023, um em cada nove participantes neste inquérito da FFMS temia perder a casa nos cinco anos seguintes e mais de um terço (34%) afirmavam não ter para onde ir caso tivessem de sair da casa onde viviam.
- Os preços da habitação aceleraram no segundo trimestre em 10 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, destacando-se Loures e Matosinhos com os maiores acréscimos e registando Guimarães o maior recuo, revelou esta sexta-feira o INE.
- O preço mediano dos 37.854 alojamentos familiares transacionados em Portugal aumentou 18,4% no segundo trimestre comparativamente ao período homólogo, para 2.445 euros por metro quadrado, informou também o organismo de estatística no seu relatório mais recente.
- No ano passado, foram construídas cerca de 27 mil novas casas em Portugal, mais 11% do que no ano anterior, mas menos de um quarto do valor registado no início do século, informa a Pordata.
- Em contrapartida, a proporção de casas de tipologia T0 ou T1 quase duplicou. A quebra mais acentuada na construção ocorreu durante e após a crise iniciada em 2011, com uma redução anual de 35% em 2012 e 2013, concluiu a FFMS.
- Embora não existam dados oficiais sobre a percentagem de habitação social em cada país da União Europeia, a estimativa da OCDE aponta Portugal como um dos países com menor percentagem (1% em 2021) de habitação social, apenas à frente da Lituânia.
- Menos de um terço (24%) das famílias que compraram casa entre 2011 e 2020 indicaram preferência por casa própria independentemente do retorno financeiro, segundo o “Inquérito à Situação Financeira das Famílias de 2020”.
- Portugal não é um país de arrendatários. Em Portugal, onde metade da riqueza das famílias está na casa, 73,4% são proprietários da sua habitação, uma percentagem que supera a média europeia, como se observa nos dados do Eurostat.
- Em 2025, mais de um em cada quatro jovens (26,9%) europeus viviam numa casa sobrelotada, um valor que ultrapassa em 10,1 pontos percentuais o do total da população da União Europeia (16,8%), segundo o Eurostat.
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