Planetiers: A transição sustentável como oportunidade económica

A transição sustentável e regenerativa é um dos maiores e mais complexos desafios que o mundo atravessa atualmente. Além de exigir respostas rápidas, obriga a que haja mais ações concretas que só são possíveis com a partilha de conhecimento. Com o objetivo de promover essa partilha, vários especialistas, investigadores e empreendedores reuniram-se em Guimarães, no Teatro Jordão, no âmbito do Planetiers World Gathering, uma plataforma internacional dedicada a conectar ecossistemas de inovação, governos e empresas para acelerar a transformação ecológica.

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Na abertura do evento, Ricardo Araújo, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, realçou a responsabilidade acrescida que a cidade tem desde que recebeu o título de capital europeia 2026: “A transição verde não é apenas uma ideia para nós. As marcas estão a mudar, os clientes exigem transparência porque querem saber de onde vêm os materiais, como são feitos os produtos e o que acontece com eles no final da sua vida. A sustentabilidade já é uma condição para as marcas sobreviverem e contribui para a nossa economia“.



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“Mas é preciso criar um solo fértil para a sustentabilidade prosperar”, disse, por sua vez, Sérgio Ribeiro, CEO & Co-Founder Planetiers. E foi precisamente esta premissa que o levou a fundar o Planetiers World Gathering, uma iniciativa que visa juntar organizações para discutirem em conjunto e para conseguirem orientar da melhor forma todas as pessoas que empregam rumo a um futuro mais sustentável. “Não podemos viver numa bolha, temos de ter sinergias. Acredito que somos mais fortes se estivermos juntos”, afirmou.

A mesma opinião foi partilhada por Abdelrahman Almuaini, secretário-adjunto do Gabinete de Propriedade Intelectual do Ministério da Economia e Turismo dos Emirados Árabes Unidos, e de Ahmed Abdelrahman Almahmoud, embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Portugal, que aproveitaram o momento para celebrar os 50 anos de relações políticas entre os Emirados Árabes Unidos e Portugal. “Temos de transformar os desafios em soluções. O Planetiers é um bom lugar para termos esta conversa, mas temos de ter a certeza que destas conexões vão sair projetos“, alertou.





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Esta parceria entre Portugal e os Emirados Árabes Unidos foi também mencionada por Alvaro Perez de Lema de la Mata, CEO da Saeta Yield, que apresentou a Masdar, uma empresa de energia futura de Abu Dhabi, focada em energia limpa e hidrogénio verde. “Estamos à procura de continuar a investir em Portugal e encontrar soluções”, disse, ao mesmo tempo que fez o pedido a todos os presentes para que, caso tivessem “boas ideias”, os contactassem para que pudessem fazer parcerias e criar novos projetos.

Cidades mais resilientes com aposta em dados e cidadãos

Ainda assim, para que as boas ideias se concretizem é preciso passar da intenção à execução e foi precisamente este o mote do debate “Cidades impulsionadas pela IA: da inteligência climática às infraestruturas inteligentes”, moderado por Hugo Peixoto, investigador do Centro ALGORITMI da Universidade do Minho. Mais do que multiplicar sensores ou adotar novas ferramentas, os intervenientes defenderam a importância de preparar os dados, esclarecer responsabilidades e garantir a continuidade dos serviços.

Alexandre Karim, autor e apresentador do podcast Shift Diaries, chamou a atenção para a transparência dos sistemas, a confiança e a “necessidade de testar protótipos antes de avançar para a implementação”. O apresentador defendeu ainda que os contratos devem esclarecer questões como a propriedade dos dados e a possibilidade de modificar o código. Já Rúben Almeida, responsável de engenharia de processamento de linguagem natural do dstgroup, destacou a estruturação dos dados como condição para aproveitar a inteligência artificial. Organizar a informação, torná-la acessível e aproximá-la da comunidade foram algumas das prioridades identificadas.











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No mesmo painel, Rafael de Souza, executivo sénior da NOS nas áreas de tecnologia, inovação e infraestruturas críticas, defendeu que o futuro das cidades inteligentes depende da resiliência dos seus sistemas, mais do que da instalação de sensores. “Precisamos de tornar as cidades mais autónomas e não mais dependentes de fornecedores tecnológicos”, afirmou, ao mesmo tempo que alertou para a necessidade de estruturar os dados recolhidos e desenvolver modelos que assegurem a continuidade dos serviços perante falhas, passando de projetos-piloto para relações de colaboração duradouras.

A dimensão humana desta transformação ganhou destaque na sessão com Carlos Ribeiro, presidente do Laboratório da Paisagem, e Isabel Loureiro, membro da comissão executiva de Guimarães 26 – Capital Verde Europeia. Carlos Ribeiro relacionou a construção de cidades saudáveis com a qualidade dos espaços verdes, a biodiversidade e a ligação dos cidadãos à natureza, numa “abordagem que articula saúde humana, animal e do planeta”. Aqui, Isabel Loureiro acrescentou a importância do sentimento de pertença dos cidadãos na proteção da cidade e garantiu que, “para continuar a inovar, é preciso tomar decisões sustentadas pela ciência, ter planeamento e equipas especializadas, acompanhados pela capacidade de monitorizar resultados e analisar criticamente os dados“.











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A aproximação entre natureza e tecnologia esteve ainda no centro da apresentação de Ermi van Oers, fundadora da Nova Innova, a primeira empresa que cria energia a partir de microrganismos. Através da atividade desses microrganismos, conseguem produzir eletricidade que resulta em iluminação associada a plantas e a dispositivos luminosos que permitem visualizar a qualidade da água. “A pergunta que nos devemos colocar é como podemos fazer um melhor uso da energia à nossa volta. Imaginem como seria conviver com estes microrganismos e permitir que eles produzissem eletricidade para nós”, lançou.

Financiar a transição e repensar a alimentação

Se a ciência e a tecnologia permitem desenvolver soluções, o financiamento determina a possibilidade de as concretizar e ampliar. Esta relação orientou o debate moderado por Satya Tripathi, secretário-geral da Global Alliance for a Sustainable Planet, com Mitch Reznick, responsável global pelo investimento sustentável em obrigações da Federated Hermes; Ranajoy Basu, sócio e responsável global de financiamento estruturado da Squire Patton Boggs, e Luís Guimarães, responsável comercial e internacional do Banco Português de Fomento.

Mitch Reznick relacionou a transição para a circularidade com a criação de valor económico e defendeu “condições regulatórias e estruturas financeiras que apoiem o investimento e a gestão do risco”. Já Ranajoy Basu destacou a importância da escala e do tempo necessário para que “o financiamento produza impacto, já que há a necessidade de adaptar os instrumentos disponíveis”. “A sustentabilidade do planeta precisa de uma revolução”, continuou Luís Guimarães, que também defendeu uma maior exigência dos cidadãos perante governos e reguladores e a transformação dos objetivos de política pública em projetos financiáveis.



















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A necessidade de rever os modelos existentes estendeu-se à alimentação. Chris Langwallner, presidente executivo e cofundador da WhatIF F&I, questionou um sistema agrícola que, na sua perspetiva, “não incorpora integralmente os custos que provoca na sociedade”. A intervenção colocou em discussão a diversidade alimentar e foi seguida de uma mesa-redonda, que contou com a presença de Don Ebubeogu, diretor-geral da Tiger Foods Limited, e Dylan Pienaar, presidente executivo e cofundador da Origin Agri-Foods, onde foram apresentadas várias formas de produzir proteína com menor utilização de solo, nas quais se insere a First Spoon.

Mobilização para a proteção dos oceanos

A proteção dos ecossistemas costeiros esteve também em destaque na intervenção por vídeo de Philippe Cousteau, fundador da EarthEcho International e cofundador e presidente executivo da Voyacy Regen. Numa sessão dedicada ao papel da inovação e da recuperação dos recifes na resiliência costeira, deixou uma mensagem de esperança: “Há muitos problemas no mundo, mas eu tenho esperança de que conseguimos resolver muitos deles”.

Essa resolução está muitas vezes relacionada na forma de comunicar e conseguir alertar a sociedade para os desafios ambientais. Nesse sentido, Laura Wagner, realizadora da Bay Bridge Productions, explicou como coloca isso em prática a partir do seu trabalho, realçando um detalhe importante: “Se usarmos afirmações na negativa, como ´não faças isto´, a tendência das pessoas será fazer o contrário. Por isso, é importante tocar as pessoas a partir de um ponto que verdadeiramente lhes faça sentido e não proibindo algo”. Aqui, deu o exemplo de um documentário que realizou sobre plástico, no qual explicou a relação da toxicidade deste material com problemas de fertilidade e apresentou casos reais de casais que viviam com o problema a fim de mobilizar mudanças de comportamento.















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A importância da comunicação também foi enaltecida no painel “Da origem ao mar: inovação, normas e saúde dos oceanos”, moderado por Hugo de Almeida, fundador da Sustainable Brands Oceans. “O consumidor precisa de confiança e a comunicação é muito importante para isso”, referiu Allard Marx, fundador e presidente executivo da AETHIC e presidente da Zeal Industries. Nesta linha, Ana Agostinho, presidente executiva do conselho de administração da Stravillia, acrescentou ainda que é “fundamental recolher dados para compreender o progresso, identificar responsabilidades e decidir onde intervir”. A ciência e a monitorização, incluindo através de tecnologias espaciais, foram apontados como instrumentos para acompanhar a qualidade da água e apoiar decisões.

A ligação entre responsabilidade empresarial e competitividade foi também o tema da intervenção de Carlota de Paula Coelho, diretora de políticas públicas da BLab, na qual enquadrou o papel da governação empresarial, do financiamento sustentável e dos incentivos de mercado no “reconhecimento das empresas que criam valor para as pessoas e para o planeta”.

Circularidade: do território ao produto

No setor têxtil, a discussão centrou-se na responsabilidade alargada do produtor e nas condições para dar uma nova vida aos produtos. O painel “Têxteis: promover a circularidade através de soluções globais de responsabilidade alargada do produtor (EPR)”, moderado por Thorsten Harstall, consultor de sustentabilidade e inovação ligado ao Campus M University, reuniu Andreia Barbosa, responsável de economia circular da Humana People to People; Dora Caria, diretora de compras do Landbell Group; e Carolina Veiga Simão, gestora de projetos de sustentabilidade da Decathlon Portugal.

Andreia Barbosa apresentou o “modelo de roupa em segunda mão da Humana” e abordou os efeitos da moda rápida nessa atividade. Já Dora Caria sublinhou que “a responsabilidade dos produtores deve abranger também o fim de vida dos produtos”, identificando oportunidades de financiamento e investimento associadas à implementação destes sistemas. Carolina Veiga Simão destacou a “articulação entre quem desenha os produtos e quem os vende”, bem como o papel da segunda vida na disponibilização de opções mais acessíveis aos clientes.

















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A circularidade foi depois analisada à escala dos territórios no debate “Acelerar a transformação do setor da moda e têxtil: o papel das empresas e dos ecossistemas regionais”, moderado pela apresentadora Maria João Costa. Além de Thorsten Harstall, participaram também no painel Rui Dias, presidente da direção da Associação Empresarial de Guimarães, e Isabelle Lefort, cofundadora e diretora executiva da Paris Good Fashion.

“Colaboração já não é uma opção, é uma obrigação”, afirmou Rui Dias, ao mesmo tempo que relacionou a competitividade das empresas com a capacidade de ligação entre indústria, universidades e laboratórios. Por sua vez, Thorsten Harstall defendeu uma “maior cooperação entre empresas”, enquanto Isabelle Lefort salientou a “necessidade de juntar esforços e envolver os consumidores para acompanhar a aceleração das alterações climáticas”.









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Ainda sobre o tema da energia, seguiu-se outro painel de debate, com o mote “Impulsionar o futuro: financiar a próxima geração de infraestruturas energéticas”, que contou com a presença de Joaquim Marques, diretor financeiro e responsável pelas operações da G3 | GoGreenGas e Satya Tripathi. Enquanto Joaquim Marques destacou a importância de “apresentar aos clientes projetos de descarbonização com custos competitivos, tendo em conta o peso de cada euro nas decisões empresariais”, Satya Tripathi salientou a “relevância do retorno do investimento” e lembrou que, apesar de “a substituição dos combustíveis fósseis já estar em curso, é um processo gradual”.

No encerramento da sessão, Satya Tripathi convidou todos os presentes a inspirarem, com o intuito de lembrar a conexão que existe entre humanos e natureza. “Estamos todos interligados, até pelo ar que respiramos. Acham que estão a respirar ar puro? Lamento, não estão. O ar que respiram está a ser partilhado por todos os que aqui estão, a água que consumimos já se cruzou com muita natureza… Não se pode, por isso, falar de energia sem falar da natureza e vice-versa“, concluiu.