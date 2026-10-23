Quem é Benjamim Costa Pereira, o presidente do IHRU que faz campanha pelo PSD

Debaixo de fogo dentro do próprio Governo que o nomeou, pelo ministro que o propôs, e defendido pelo amigo Hugo Soares (membro do círculo mais próximo do primeiro-ministro), Benjamim Costa Pereira faz regressar os holofotes à forma como chegou a presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

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Em agosto de 2024, o social-democrata deixou a presidência da Câmara de Esposende, onde estava a atingir o limite de mandatos e já não se poderia candidatar, e foi puxado pelo primeiro Governo de Luís Montenegro para liderar o instituto público. O mesmo Montenegro a quem Benjamim Costa Pereira fez defesa em março deste ano, ao dizer que o enfrentamento promovido por Pedro Passos Coelho era “uma canalhice, um ato cobarde e vingativo”.

A conta de Facebook de Benjamim Costa Pereira divide-se, sem “paredes chinesas”, entre ações do PSD e apresentação de ações do instituto público responsável por colaborar com as 308 câmaras do país, de todas as cores políticas.

Apesar de ter transitado da autarquia para um instituto público, nunca escondeu o cartão partidário. Numa “visita” às publicações do seu perfil de Facebook de há dois anos, quando foi eleito, vemos, no mesmo mês e consecutivas, publicações tanto na qualidade de presidente do IHRU — incluindo ao lado da autarca de Almada, a socialista Inês de Medeiros, na aprovação de um acordo entre o IHRU e a autarquia — quanto enquanto membro do PSD, designadamente fotos de Luís Montenegro no 42.º Congresso do PSD.

A chegada de Costa Pereira ao IHRU ocorreu, precisamente, há pouco mais de dois anos. O nome do então autarca de Esposende foi submetido à avaliação da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) a 13 de agosto de 2024, pelo ministro das Infraestruturas e Habitação.

Cinco meses antes, em março de 2024, quando o Governo do país virou do PS para o PSD, Benjamim Costa Pereira, então autarca social-democrata de Esposende salientava que “Luís Montenegro ganhou a António Costa, a Pedro Nuno Santos, ganhou a um partido que está instalado no poder há 8 anos, que criou uma rede de interesses e dependências fortíssima”. E, igualmente veemente, apontava que “a administração pública está hoje tomada por pessoas do partido socialista, as empresas públicas idem”.

O IHRU, a que preside, é, conforme se lê no seu site, um “instituto público de regime especial e gestão participada integrado na administração indireta do Estado”. Sobre a sua aceitação do cargo, diria ser “um desafio difícil e exigente em prol do povo português”.

No mesmo post de março de 2024, Costa Pereira dizia que a “imprensa foi sempre subserviente, os comentadores tendencialmente protegeram o governo e diabolizaram Luís Montenegro”. Uma perspetiva repetida noutros momentos.

A 9 de março, em plena polémica da empresa familiar do primeiro-ministro, a Spinumviva e quando faltavam dois dias para a discussão da moção de confiança no Governo — que, como sabemos, foi chumbada e levou à marcação das legislativas que deram posse ao atual Governo –, Benjamim Pereira, autarca de Esposende, escrevia que “ao longo dos últimos 15 dias, Luís Montenegro e a sua família, têm sido perseguidos pela oposição e pela imprensa sensacionalista do nosso país”.

Pinto Luz critica no Governo, Hugo Soares defende em nome do PSD

Apesar de o ex-autarca de Esposende estar agora a ser acusado de frieza nas declarações, a avaliação “do ponto de vista comportamental”, a CreSAP considera-o “empático, assertivo, com visão estratégica, pensamento proativo e orientado para resultados”.

Em setembro de 2024, quando apresentou o pedido de suspensão do mandato de presidente da Câmara de Esposende, dias antes de no Conselho de Ministros ser indicado para presidente do IHRU, Benjamim da Costa Pereira tinha dito à Lusa que a prioridade à frente do Instituto era “dar resposta a quem precisa de habitação”, e entre esses incluiu os jovens.

Nesta quinta-feira, Miguel Pinto Luz reiterou “confiança” no presidente que o seu Governo escolheu para o IHRU, mas, na entrevista à TVI, não se deixou colar à polémica: “eu acho que as declarações são absolutamente infelizes. Estou a medir palavras. Absolutamente infelizes! Eu sou de uma geração que gosto pouco quando me vêm dizer no ‘meu tempo é que era’”. E sobre os jovens manifestantes e “outros que não se manifestam, uma minoria silenciosa, claro que se sacrificam, claro que têm um esforço enorme. E eles hoje já têm essa alternativa de ir para o estrangeiro. Não é isso que nós queremos. O que este Governo está a fazer é exatamente o contrário”.

Pinto Luz falava assim em nome do Executivo do PSD e CDS:

"Primeiro, não tiro consequências políticas em diretos. É a minha forma de gerir. Já pedi esclarecimentos e assumo publicamente, porque tenho essa tutela, e politicamente, não me revejo e acho declarações infelizes.”

Menos de duas horas depois, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, ia ao estúdio da SIC Notícias defender o companheiro de partido, ao lado de quem esteve em Esposende durante as campanhas eleitorais para as legislativas de 2024 e 2025.

O PSD de Esposende insere-se na distrital de Braga, na qual Hugo Soares, amigo de casa de Luís Montenegro, é membro influente. É também por Braga que o secretário-geral do PSD e líder parlamentar dos social-democratas, se candidata a um lugar na Assembleia da República, sendo cabeça de lista no distrito. Nesta quinta-feira, Hugo Soares declarou na SIC Notícias: “Se calhar eu vejo as coisas pelo lado mais benévolo, porque quando perguntado ‘o senhor está a dizer aos jovens para emigrarem’ e ele diz ‘não é nada disso que estou a dizer’, eu fiquei esclarecido. O que ele está a dizer, e bem, ‘ainda bem que os jovens não têm que fazer esses sacrifícios’”.

Hugo Soares tem sido a voz de defesa de Luís Montenegro, quando o primeiro-ministro prefere não se pronunciar sobre temas pessoais e do Governo. Foi assim na aparição nas televisões aquando da polémica do caso Spinumviva. Ou quando, já este ano, foi à televisão explicar as afirmações do primeiro-ministro por altura da polémica com os exames, ainda que Soares não faça parte do Governo. Agora, aparece em defesa de Benjamim Costa Pereira, que quando foi autarca de Esposende validou ajustes diretos entre uma cooperativa de ensino controlada pela autarquia e o escritório de advogados de Montenegro.

Tal como o ECO explicou em fevereiro de 2025, o autarca de Esposende foi durante mais de uma década presidente da Assembleia Geral da Zendensino, cooperativa de ensino de interesse público em que a autarquia é a maior acionista e detém poder de nomeação do presidente do conselho de administração. Esta cooperativa de ensino, dependente de fundos públicos, assinou dois contratos de prestação de serviços jurídicos com a Sousa Pinheiro & Montenegro, Sociedade de Advogados, da qual o atual primeiro-ministro se desfez da quota de 50% em 2022, altura em que chegou à liderança do PSD. Os dois contratos por ajuste direto datam de novembro de 2018 e de janeiro de 2020, antes dessa data.

O primeiro contrato, de 12 mil euros, é datado de 23 de novembro de 2018 e publicado no Portal Base em 11 de setembro de 2019, tendo vigorado durante 12 meses.

O segundo, de 19.900 euros, também por ajuste direto, celebrado entre a câmara liderada por António Pereira e o escritório de advogados de Luís Montenegro em janeiro de 2020 – mês em que o atual primeiro-ministro se candidatou à liderança do PSD, contra Rui Rio e Miguel Pinto Luz –, vigorou por um período máximo de 18 meses, numa avença mensal de 1.105,56 euros, lê-se igualmente no Portal Base, plataforma online onde constam os contratos públicos.

De 2011 (primeiro ano no registo no Portal Base) a 2018, a cooperativa de ensino controlada pela câmara de Esposende nunca formara qualquer contrato de assistência jurídica.

Contactado em fevereiro de 2025 pelo ECO, o primeiro-ministro preferiu não fazer comentários. O presidente do IHRU, através da comunicação do instituto, remeteu um esclarecimento para a Zendensino. Já o presidente da instituição de ensino, João Figueiredo, defendeu então que “a gestão da Zendensino é assegurada pelos seus próprios órgãos internos, sendo o Conselho de Administração o responsável por tomar decisões estratégicas e operacionais, incluindo a celebração de contratos de prestação de serviços, como os relacionados com assessoria jurídica. Sendo que a Zendensino não dispõe de serviços jurídicos, recorre com frequência à prestação de serviços que não possui internamente”. Por explicar ficou a razão por que não existem no Portal Base contratos de serviços jurídicos prestados à Zendensino antes de 2018, ano em que efetuou o primeiro ajuste direto com a sociedade de advogados de que Montenegro era sócio.

Presidente do IHRU e candidato autárquico pelo PSD em simultâneo

O autarca saiu de Esposende — renunciou definitivamente à Câmara a 2 de março de 2025 — mas Esposende não saiu de Costa Pereira. Nas autárquicas de outubro do ano passado, foi candidato a presidente da Assembleia Municipal, embora em fevereiro de 2025 tivesse falado de um “efetivo afastamento da vida política local”.

Licenciado em Arquitetura e Urbanismo na Escola Superior Gallaecia, de Vila Nova de Cerveira, em 2006, e bacharel em Engenharia pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto (2001), António Benjamim Costa Pereira presidiu à Junta de Freguesia de Forjães de 2005 a 2009, e de 2009 a 2013 foi vice-presidente da Câmara de Esposende, à qual presidiu de 2013 até pedir a suspensão do mandato de presidente em setembro de 2024. Antes da vida política ativa, fora empresário nas áreas da construção civil e imobiliário.

Em outubro de 2025, quando já cumprira o primeiro ano de presidente do IHRU, conciliou a gestão do porta-aviões da construção pública com a candidatura autárquica pelo PSD. A 13 de outubro de 2025, após a derrota que tirou o PSD daquela Câmara, prometia: “Como é evidente, ocuparei o lugar que me destinaram na Assembleia Municipal como líder da oposição neste órgão”.

A presença na campanha incluiu um comício ao lado do candidato a presidente, Guilherme Emílio, a quem entregou a Câmara em agosto de 2024, e do líder do PSD e líder do Governo que o nomeou.

A ligação entre gestor de um instituto público e partido não é disfarçada: a 11 de abril de 2025, já presidente do IHRU, mostrou-se, na sua conta no Facebook, durante a apresentação do programa da AD para as Legislativas:

"Estamos a viver momentos históricos, de consolidação da mudança, criando um novo e mais próspero Portugal. E a HABITAÇÃO é matéria da maior urgência. Estamos a trabalhar de forma árdua e concertada com os municípios, e vamos cumprir com os portugueses…”

Dias antes já fizera a defesa de Montenegro, professando a “esperança na vitória de 18 de maio”, dia de legislativas: “Mostrou ser um líder carismático, formou um dos melhores governos de sempre, decidiu sobre matérias adiadas e de crucial importância para os portugueses, não fez nem fará qualquer acordo com o Chega, e não, não está a prazo no partido, muito menos no governo”.

A questão agora é se António Benjamim da Costa Pereira está a prazo no IHRU. Para já, parece estar seguro.