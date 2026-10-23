Roménia acusa Rússia de afundar navio no Mar Negro com drone
O presidente da Roménia, Nicusor Dan, atribuiu o ataque à Rússia e classificou-o como parte da escalada da guerra contra a Ucrânia.
A vaga de ataques contra navios comerciais no Mar Negro está a aumentar a pressão sobre o flanco leste da NATO, com a Roménia a acusar Moscovo de alargar a escalada militar para junto das fronteiras da Aliança. Pelo menos sete cargueiros foram atingidos nas últimas duas semanas ao largo da Roménia e da Bulgária, num agravamento de incidentes que levou a NATO a anunciar o envio de mais meios de vigilância para a região.
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O mais recente episódio ocorreu esta sexta-feira, quando um drone atingiu e afundou um cargueiro ao largo da costa romena. Um tripulante morreu e outros três estão desaparecidos. Nove dos 13 marinheiros foram resgatados, segundo as autoridades romenas.
O presidente da Roménia, Nicusor Dan, atribuiu o ataque à Rússia e classificou-o como parte da escalada da guerra contra a Ucrânia. “Este ataque é um novo exemplo das trágicas consequências da agressão da Rússia contra a Ucrânia. É tempo de a Rússia levar a sério as iniciativas de paz dos Estados Unidos e da Europa, aceitar as propostas de cessar-fogo e pôr fim à guerra”, escreveu o presidente romeno na rede social X.
Tweet from @NicusorDanRO
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reagiu com firmeza ao recente naufrágio do cargueiro Khoryv no Mar Negro, após o navio comercial ter sido atingido por um drone. A líder europeia recorreu às redes sociais para condenar o incidente ocorrido a cerca de 24 quilómetros do porto romeno de Constança, classificando a ação como “mais uma escalada russa” na região.
“Profundamente alarmada com mais uma escalada russa no Mar Negro. Um navio civil com tripulação ucraniana e azeri foi atingido ao largo da costa da Roménia. Estes ataques imprudentes visam vidas inocentes e desafiam abertamente o direito internacional”, declarou a responsável.
Tweet from @vonderleyen
Von der Leyen aproveitou ainda para manifestar a sua solidariedade para com as vítimas deste ataque no flanco oriental do continente europeu, numa altura em que as autoridades romenas mantêm uma complexa operação de busca e salvamento no local.
Na quinta-feira, os eurodeputados aprovaram uma resolução que apela a UE a ponderar o envio de uma missão naval para o Mar Negro e apelaram ainda à NATO que reforce a presença na região, considerando a Rússia responsável pela escalada da insegurança marítima.
Esta terça-feira, a Aliança Atlântica também anunciou que vai mobilizar meios adicionais para o Mar Negro, na sequência de uma série de ataques com drones contra navios comerciais.
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Roménia acusa Rússia de afundar navio no Mar Negro com drone
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