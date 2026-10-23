Segurança Interna acompanha atentamente apelos jihadistas para ataques em protestos

O Sistema de Segurança Interna (SSI) está “acompanhar atentamente” o alerta detetado pelas autoridades espanholas de um apelo jihadista para ataques a polícias e manifestantes durante os protestos em vários países europeus, incluindo Portugal.

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“A Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna está a acompanhar atentamente a situação referida [apelos jihadistas a ataques contra polícias e manifestantes] no âmbito das suas competências e em articulação permanente com as entidades competentes”, refere o SSI, numa resposta enviada à Lusa.

O jornal espanhol El Pais refere que o Ministério do Interior detetou num ‘site’ próximo do Estado Islâmico mensagens que apelam a ataques contra polícias e manifestantes durante os protestos que se têm vindo a registar estes dias em vários países europeus, incluindo Portugal, Espanha, França e Itália.

Segundo o jornal espanhol, que refere ter tido acesso a um documento interno do Gabinete de Coordenação de Cibersegurança espanhol, as mensagens incentivam o aproveitamento de manifestações com grande participação popular e de confrontos nas ruas para cometer atentados.

A Lusa também contactou o Ministério da Administração Interna, que remeteu uma resposta para o SSI, que tem uma Unidade de Coordenação Antiterrorismo a qual coordena e partilha informações entre todas as forças e serviços de segurança no âmbito da prevenção e do combate ao terrorismo.