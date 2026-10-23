Shortlist: Henrique Sá Pessoa e o moscatel que cruza o mar

Da sala privada de Henrique Sá Pessoa ao concurso que distingue algumas das peças mais raras da relojoaria, a Shortlist desta semana reúne novas experiências gastronómicas, colaborações e propostas cu

A Shortlist desta semana começa na sala privada do novo restaurante de Henrique Sá Pessoa, assinala o regresso do cozido à portuguesa ao JNcQUOI Avenida. Passa ainda por um brunch com champanhe, um moscatel que viajou a bordo do Navio Escola Sagres, um blend criado para os 80 anos do Tágide, uma marca portuguesa e termina na antiga residência parisiense de Karl Lagerfeld.

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1. Henrique Sá Pessoa abre a sua sala privada

Henrique Sá Pessoa propõe uma experiência gastronómica privada para grupos de oito a 12 pessoas, num espaço dedicado à cozinha do chef, distinguida com duas estrelas Michelin, no Páteo Bagatela. A sala privilegia a privacidade e a proximidade à mesa, em torno de três menus, com preços de 125, 150 e 180 euros por pessoa – de propostas mais simples ao menu mais abrangente que inclui dois pratos principais. Segundo o restaurante, também é possível desenvolver menus personalizados para ocasiões especiais.

2. O cozido à portuguesa regressa aos domingos do JNcQUOI Avenida

O JNcQUOI Avenida volta a incluir o cozido à portuguesa na sua oferta de domingo, com assinatura do chef António Bóia. A proposta estará disponível a partir de 31 de outubro e até ao último domingo de março e parte de uma seleção de enchidos e carnes preparados nas cozinhas da casa. O almoço começa com um caldo de cozido servido como consomé, seguindo-se o prato com arroz de cozido. A receita procura percorrer diferentes tradições regionais, juntando produtos do campo e da horta (45 euros).

3. Bubbly brunch regressa ao Hyatt Regency Lisboa

O Bubbly Brunch regressa este domingo ao Viseversa Restaurant & Bar, em Belém, numa parceria entre o Hyatt Regency Lisboa e a maison Veuve Clicquot. A experiência dominical combina buffet, champanhe e vista sobre o Tejo. Entre as novidades do buffet estão o bao de camarão e o salmão Wellington, preparado numa estação ao vivo. Mantêm-se, entre outras propostas, as ostras, o ceviche, os ovos feitos a pedido e uma seleção de queijos e charcutaria (59 euros). O brunch acontece aos domingos, entre as 12h30 e as 15h30

4. Portuguesa Fairly Normal lança casaco encerado

A portuguesa Fairly Normal, uma marca independente de surf, lança para este inverno o waxed jacket, um casaco de corte bomber e silhueta ampla, confecionada em Portugal, num tecido de algodão 100% orgânico com acabamento encerado em tom verde azeitona (400 euros). O modelo tem forro acolchoado e gola de lã proveniente de excedentes de produção. Inclui fecho YKK e botões de corozo, um material de origem vegetal. A Fairly Normal cruza referências de menswear tradicional com estilo urbano. A marca recomenda que o casaco não seja lavado.

5. A nova edição do Moscatel Torna Viagem da José Maria da Fonseca

A 9ª edição do Moscatel de Setúbal Torna Viagem embarcou a 30 de abril no Navio-Escola Sagres e regressou a Lisboa a 23 de agosto, depois de uma viagem pelo Atlântico Norte. A bordo seguiram uma barrica de 600 litros e meia barrica de 225 litros de Moscatel de Setúbal de 2023. Durante a travessia, os 825 litros ficaram expostos às variações de temperatura e humidade e às condições do ambiente marítimo. Espera-se que o processo natural de envelhecimento nestas condições confira ao vinho características próprias, que distinguem estas edições das que envelhecem em terra.

A tradição do Torna Viagem remonta ao século XIX, quando cascos de Moscatel transportados em rotas comerciais regressavam a Portugal depois de atravessarem diferentes climas. A empresa retomou a prática em 2000, em parceria com a Marinha Portuguesa e o Navio-Escola Sagres. Parte do vinho desta edição dará origem a uma edição comemorativa limitada, prevista para 2034.

“Cada edição do ‘Torna Viagem’ é rara, única e traz consigo uma nova história para contar. Não é por acaso que estes vinhos acabam por ser bastante solicitados por colecionadores e apreciadores deste tipo de vinho”, diz António Maria Soares Franco, co-CEO da José Maria da Fonseca.

6. Patrick Crulis ‘ocupa’ a antiga residência parisiense de Karl Lagerfeld

A Highstay e a Galerie JAG abriram Saint-Germain I, antigo escritório parisiense de Karl Lagerfeld, para uma exposição temporária dedicada ao artista francês Patrick Crulis. Situada em Saint-Germain-des-Prés, a residência integra a coleção Curated by HIGHSTAY e está disponível para estadias curtas ou prolongadas. Representado pela Galerie JAG, Crulis trabalha o grés esmaltado em peças moldadas à mão, com formas orgânicas e superfícies irregulares. As obras foram instaladas num espaço marcado por estantes de aço, tons de marfim e linhas precisas, criando um contraste entre as texturas da argila e a arquitetura interior. A exposição transformou temporariamente a residência num espaço de encontro entre arte contemporânea e hospitalidade.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.