Ucrânia e Rússia voltam a negociar acordo de paz na primeira metade de novembro

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou esta sexta-feira que os negociadores de paz da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos vão reunir-se ao nível de equipas técnicas na primeira metade de novembro, em Abu Dhabi.

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Zelensky confirmou que falou com os enviados norte-americanos Jared Kushner e Steve Witkoff, após o encontro destes com o presidente russo, Vladimir Putin, no início da semana. De acordo com a Reuters, o líder ucraniano referiu ainda que qualquer acordo de paz necessitaria de fortes garantias de segurança para a Ucrânia e de financiamento por 10 anos para manter o exército ucraniano.

Por seu lado, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já tinha anunciado as negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia, sob mediação norte-americana. “Estas conversações (…) estão previstas para a primeira quinzena de novembro, em Abu Dhabi”, declarou Peskov à imprensa.

A Rússia declarou-se pronta para retomar estas conversações de paz — que estavam paralisadas desde o início do ano — após um encontro, na quarta-feira, entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e Steve Witkoff, enviado especial do líder norte-americano, Donald Trump.

Moscovo anuncia nova troca de 270 prisioneiros de cada lado com Kiev

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou esta sexta-feira uma nova troca de prisioneiros de guerra com a Ucrânia, envolvendo 270 militares de cada lado, a maior dos últimos meses.

“Regressaram 270 militares russos do território controlado pelo regime de Kiev. Em contrapartida, foram entregues 270 prisioneiros de guerra das Forças Armadas da Ucrânia”, informou o comando militar russo, citado pela agência TASS.

Segundo o Ministério da Defesa russo, os militares trocados encontram-se agora na Bielorrússia, onde foram recebidos pela provedora de Justiça russa, Yana Lantratova.

Depois de receberem “a assistência psicológica e médica necessária”, os militares serão transferidos para a Rússia, para posterior tratamento e reabilitação em unidades de saúde do Ministério da Defesa russo.

A troca anterior realizou-se a 19 de agosto, quando Moscovo e Kiev trocaram 103 militares de cada lado, na sequência de uma outra ocorrida a 26 de junho, que envolveu 160 prisioneiros de cada lado.