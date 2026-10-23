Uma iniciativa público-privada liderada pela Azvi abre um novo caminho para desbloquear a Barragem de Alcolea e o Canal de Trigueros

O Grupo Azvi apresentou à Direção-Geral de Agricultura, Pesca, Água e Desenvolvimento Rural da Junta da Andaluzia uma proposta de iniciativa de colaboração público-privada para a construção, entrada em funcionamento, exploração e manutenção do sistema hidráulico composto pela Barragem de Alcolea e pelo Canal de Trigueros, duas infraestruturas fundamentais, paralisadas desde 2017, com o objetivo de reforçar a segurança hídrica e promover o desenvolvimento económico e social da província de Huelva.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Com esta iniciativa, o Grupo Azvi salientou que dá um passo em frente na procura de soluções que permitam desbloquear e concretizar um projeto há muito exigido pela sociedade de Huelva, propondo um modelo de colaboração entre as administrações públicas e o setor privado que facilite a sua execução e garanta a sua gestão eficiente e sustentável a longo prazo.

A proposta prevê a construção da barragem, do Canal de Trigueros e das instalações de tratamento de água, bem como de outras infraestruturas associadas.

O sistema permitiria regular entre 135 e 200 hectómetros cúbicos de água por ano, satisfazer as necessidades de rega de uma superfície estimada entre 20 000 e 24 000 hectares, reforçar o abastecimento da província e melhorar a capacidade de prevenção contra cheias e inundações do rio Odiel.

Além disso, a sua entrada em funcionamento contribuiria para diversificar as fontes de abastecimento de água de Huelva e para reduzir as captações dos aquíferos na zona de Doñana, promovendo uma gestão mais equilibrada e sustentável dos recursos hídricos.

MODELO PÚBLICO-PRIVADO

A iniciativa liderada pelo Grupo Azvi propõe um modelo de concessão em que o consórcio privado assumiria a conceção, a construção, o financiamento parcial ou total, a entrada em funcionamento, bem como a exploração e manutenção das infraestruturas.

Por seu lado, as administrações públicas manteriam a titularidade das infraestruturas e assumiriam as ações de recuperação ambiental da bacia mineira do Odiel, bem como as garantias necessárias quanto à qualidade da água, aspetos essenciais para assegurar a viabilidade do projeto. Além disso, o desenvolvimento da iniciativa exigiria a conclusão do acordo institucional entre a Junta da Andaluzia e o Governo de Espanha, mediante a assinatura do respetivo protocolo de cessão.

Defende que esta abordagem permitiria tirar partido da capacidade técnica, financeira e de gestão do setor privado para impulsionar uma ação de grande envergadura, através de uma distribuição de responsabilidades que favoreça a eficiência, a sustentabilidade e a prestação adequada do serviço.