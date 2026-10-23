Marketing

WPP mantém conta global de meios da Coca-Cola

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Este é o último desenvolvimento de uma saga iniciada com a revisão da conta global de meios da Coca-Cola, na qual a Publicis era a favorita até ficar com a conta da ríval PepsiCo.

A The Coca-Cola Company, detentora de marcas como a Coca-Cola, a Fanta e Sprite, revelou que vai manter a WPP Open X como a sua agência de meios global, exceto na América do Norte, Japão e Coreia do Sul.

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Para o mercado norte-americano, a escolha recaiu sobre a Omnicom, que vai trabalhar em estreita colaboração com a WPP StudioX. A Publicis tinha renunciado à conta depois de conquistar a conta global de meios da rival PepsiCo.

No concurso para a América do Norte, a Omnicom levou a melhor sobre a Dentsu, e a WPP optou por não participar, segundo a Adage. A Dentsu mantém o Japão e a Coreia do Sul e a WPP Open X continua a ser a agência criativa global, contas que não faziam parte da atual revisão.

De acordo com a imprensa especializada internacional, a Publicis, que tinha conquistado a conta norte-americana à WPP em março do ano passado, era a favorita para ganhar a conta global de meios, numa revisão iniciada este ano. A conquista da conta global de meios da PepsiCo, até então nas mãos da Omnicom, que trabalhava com a marca há mais de duas décadas, levou à sua retirada do concurso global, que já estaria em curso.

Iniciámos este processo com um objetivo claro: garantir que temos os parceiros, as capacidades e o modelo operacional certos para continuar a liderar num panorama de marketing em rápida evolução”, disse Manolo Arroyo, executive vice president e chief marketing and customer commercial officer da The Coca-Cola Company, citado em comunicado. “A WPP apresentou um desempenho exemplar durante as revisões, demonstrando capacidades sólidas e modernas em media, tecnologia e dados”, afirmou ainda.

A nova estrutura entra em vigor, por fases, a partir de 1 de dezembro deste ano.

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