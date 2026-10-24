Acampada de Lisboa contabiliza 130 tendas no Rossio

A Acampada de Lisboa pelo direito à habitação contabilizou, cerca das 22h00, um total de 130 tendas montadas na Praça do Rossio, onde “cerca de 300 pessoas” pretendem dormir esta noite de sábado para dmingo. A contabilização das pessoas que pretendem dormir nas tendas foi feita em reunião de delegados dos grupos de afinidade dos campistas da Acampada de Lisboa.

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No início desta reunião, que começou pelas 22h00 em frente às tendas montadas junto à estátua de D. Pedro IV, os organizadores reforçaram que, a partir das 00:30, há risco de detenção por parte da polícia. Para acompanhar o evoluir da situação e decidir como agir, decidiram voltar a reunir-se às 23h30.

Antes da acampada, milhares de pessoas participaram na manifestação “Não temos casa, montamos tendas!“, que partiu do Marquês de Pombal, em direção à Praça do Rossio, onde, desde o passado sábado, a Acampada de Lisboa se tem reunido todos os dias, à exceção de sexta-feira, quando se concentrou no Bairro do Condado para exigir medidas para resolver a crise da habitação.

Nas exigências concretas ao Governo, a Acampada de Lisboa pretende a reversão da lei do arrendamento, o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional e que seja travada a aquisição de habitação por parte de fundos imobiliários.

Além disso, é ainda exigido o aumento de habitação pública, a aplicação de tetos às rendas, além da iniciativa pública de recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais.

Entre manifestações e as denominadas acampadas, com centenas ou milhares de manifestantes, os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto a 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades, dias depois da aprovação parlamentar da nova lei do arrendamento, agora em discussão na especialidade.

As iniciativas, promovidas por movimentos cívicos e difundidas pelas redes sociais, reivindicam medidas que respondam à crise no setor, o controlo dos preços dos bens essenciais e dos combustíveis e defendem impostos sobre os lucros extraordinários das grandes empresas do setor bancário.

A 15 de outubro, o movimento que protestava no Porto, com uma acampada, denunciou uma carga policial violenta durante a madrugada que causou ferimentos em 39 dos participantes, dois dos quais ficaram em estado grave, e num polícia. Em Lisboa, as autoridades removeram dezenas de tendas do Rossio ao início da manhã de terça-feira e detiveram 55 manifestantes, que serão presentes a juiz dia 27.