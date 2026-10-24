📹Dica ECO dos Fundos: como funciona o PME Digital+
Julia Tomaz, diretora de Planeamento e Políticas de Empresa do IAPMEI, explica como funciona o programa PME Digital+, que tem a ambição de chegar a 600 PME.
O programa PME Digital+ tem como principal objetivo ajudar as empresas a tomar melhores decisões no que diz respeito à transformação digital, explica Júlia Tomaz, diretora de Planeamento e Políticas de Empresa do IAPMEI, na Dica do ECO dos Fundos, o podcast quinzenal do ECO, sobre fundos Europeus.
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O programa foi lançada oficialmente esta semana, conta com um investimento de 2,47 milhões de euros, financiado a 85% pelo Compete. Por isso, as suas ações vão concentrar-se no Norte, Centro e Alentejo. O programa prevê envolver cerca de 600 PME e mais de cinco mil participantes ao longo de 24 meses, através de 48 ações de sensibilização.
“Vamos ter um conjunto de iniciativas que podemos arrumar entre ‘descobrir, conhecer, experimentar e o cocriar’, as quatro dimensões que desenhámos“, explica Júlia Tomaz. Mas, na prática “o primeiro momento é tentar perceber a situação real das empresas”, acrescenta.
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