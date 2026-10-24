ECO Quiz. Unbabel foi vendida por 5,7 milhões quando meses antes valia 44 vezes mais?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
- Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz
A startup Unbabel foi inicialmente avaliada em 250 milhões de dólares durante uma fusão que não se concretizou. Poucos meses depois, quase sem liquidez, os ativos foram vendidos por um valor muito inferior.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
ECO Quiz. Unbabel foi vendida por 5,7 milhões quando meses antes valia 44 vezes mais?
{{ noCommentsLabel }}