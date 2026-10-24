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ECO Quiz. Unbabel foi vendida por 5,7 milhões quando meses antes valia 44 vezes mais?

  • ECO
  • 11:32

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

A startup Unbabel foi inicialmente avaliada em 250 milhões de dólares durante uma fusão que não se concretizou. Poucos meses depois, quase sem liquidez, os ativos foram vendidos por um valor muito inferior.

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