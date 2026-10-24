França mobiliza 70 mil agentes em preparação para os protestos

As forças de segurança francesas mobilizaram-se este sábado por toda a cidade de Paris, em preparação para protestos de manifestante, tendo em todo o país sido mobilizados 70 mil agentes. Muitos comerciantes de Paris protegeram as montras com taipais, enquanto as lojas de luxo reforçaram a segurança.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Depois de um vaga de vandalismo e saques ter levantado dúvidas sobre a capacidade do Executivo francês de manter a ordem pública, foram mobilizados 70 mil agentes policiais em todo o país para as manifestações deste sábado, mais 10 mil do que a 17 de outubro, noticia a Reuters.

Na véspera de protestos, o ministro do Interior, Laurent Nunez, apelou à polícia para agir de forma “extremamente rápida” contra os desordeiros e os saqueadores.

O custo de vida e a pressão sobre os serviços públicos tem levado estudantes, trabalhadores e sindicatos a manifestar nas ruas nas últimas semanas. Mas as autoridades afirmam que militantes radicais e grupos de jovens saqueadores têm aproveitado os protestos para semear o caos.

Em Paris, muitos comerciantes estão a proteger as montras com taipais, e as lojas de luxo a reforçar a segurança. Tendo havido apelos das associações empresariais para que as lojas se mantenham encerrados, após milhares de lojas e empresas terem sido danificadas ou saqueadas em toda a França no passado fim de semana.