Georgia Meloni assinou plano com Kuwait que permite manter preços combustíveis na Q8

A primeira-ministra italiana anunciou hoje a assinatura de um plano bilateral com o Kuwait que permite que este país prolongue o limite máximo dos preços da gasolina e do gasóleo nos postos de abastecimento italianos da petrolífera Q8.

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“Na sexta-feira, reuni-me no Kuwait com o emir, o xeque Mishal al Ahmad al Sabah, na presença do príncipe herdeiro e do primeiro-ministro, para aprofundar a cooperação bilateral, com especial atenção aos investimentos, à energia, às infraestruturas e à defesa”, escreveu hoje Georgia Meloni na sua conta na rede social X.

Meloni deslocou-se na sexta-feira ao Kuwait para se reunir com o emir, num contexto marcado pelo aumento dos preços dos combustíveis e pelos esforços do Governo italiano para os conter.

A governante confirmou que, durante as conversações, “ficou patente a disponibilidade do Kuwait para prolongar o limite máximo dos preços da gasolina e do gasóleo, já aplicado pela Q8, com o objetivo de conter os custos energéticos e proteger as famílias e as empresas”.

O encontro ocorreu depois de, no final de setembro, a Kuwait Petroleum Corporation (KPC), o grupo kuwaitiano proprietário dos postos de abastecimento Q8, se ter associado à iniciativa de limitar os preços dos combustíveis em Itália, a pedido de Meloni.

A KPC gere, através da marca Q8, mais de 2.900 postos de abastecimento em estradas e autoestradas de todo o país. A iniciativa estabelece um preço máximo de 1,99 euros por litro de gasolina e de 2,19 euros por litro de gasóleo.

A empresa estatal de energia Eni também participa na iniciativa e anunciou esta sexta-feira o prolongamento da medida até ao final do ano.

A inflação e o acentuado aumento dos preços dos combustíveis nos últimos meses, também devido à crise no estreito de Ormuz, constituem uma grande preocupação para o Governo de Meloni, uma vez que ocorrem no último ano da legislatura antes das eleições de 2027.

Durante a reunião no Kuwait, ambas as partes abordaram igualmente questões regionais, em particular a “segurança das rotas marítimas e o reforço das relações entre a União Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo”.

Foi igualmente assinado um Plano de Ação que estabelece as prioridades estratégicas e define as linhas de desenvolvimento da cooperação bilateral para o período de 2027-2030.