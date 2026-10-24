Infantino garante ter um largo apoio das federações nacionais para continuar presidente da FIFA
Ainda não surgiu nenhum candidato opositor a Infantino, a menos de um mês da data limite para a apresentação de candidaturas, marcada para 18 de novembro.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, assegurou hoje ter o apoio de uma larga maioria das federações nacionais à sua recandidatura, apesar das muitas críticas recebidas após o Mundial2026 de futebol.
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“Penso que o importante dentro de uma organização como a FIFA é haver diferentes opiniões, diferentes pontos de vida. Mas, se levamos a sério, a democracia e o processo democrático, se acreditamos que todos têm a mesma voz e mesmo voto e que o futebol pertence a todos, então devemos respeitar a opinião da grande, grande maioria”, disse.
Numa entrevista à BBC, Infantino afirmou que esteve em Tóquio, onde recebeu “o apoio total” da Confederação Asiática, o mesmo acontecendo em Cabo Verde, onde todos os países africanos mostraram estar ao seu lado.
Neste momento, ainda não surgiu nenhum candidato opositor a Infantino, a menos de um mês da data limite para a apresentação de candidaturas, marcada para 18 de novembro.
“Há pontos de vista diferentes, não é sempre fácil juntar todos debaixo do mesmo teto, mas devemos respeitar e eu respeito todas as opiniões. No final, serão as associações membro da FIFA a decidir quem eles vêm como presidente e como a FIFA deve ser dirigida”, assegurou.
O dirigente ítalo-suíço tem enfrentado crescente oposição, após ter promovido em julho, sem consulta prévia, um projeto para vender participações dos Campeonatos do Mundo a investidores privados através de uma nova empresa comercial, proposta na qual recuaria.
Apesar do recuo no projeto de comercialização dos Mundiais, várias confederações como da Europa (UEFA) e da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF) mantêm a pressão e exigem a saída de Infantino da FIFA, assim como diversas federações-membro.
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