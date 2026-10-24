Internacional

Mais de cem mil pessoas manifestam-se em Paris

  • Lusa e ECO
  • 17:46

O Governo francês mobilizou mais de 70 mil agentes por todo o país, receando os tumultos de sábado passado. Durante o percurso, foram controladas pela polícia mais de 3.000 pessoas e detidas 65.

Mais de cem mil pessoas manifestam-se hoje em Paris para exigir poder de compra e defender os serviços públicos, avançou a polícia, indicando que “a situação permanece calma em toda a área metropolitana”.

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A manifestação, que começou na Porta de Itália cerca das 14h00 locais (13h00 em Lisboa) e chegou a Porte de Vincennes às 17h00, concentra um total de 110.000 pessoas, precisa a Prefeitura da Polícia de Paris.

Durante o percurso, foram controladas pela polícia mais de 3.000 pessoas e detidas 65, segundo a fonte policial, citada pela agência France Presse.

No passado sábado também se manifestaram nas ruas de Paris mais de cem mil pessoas.

As forças de segurança francesas mobilizaram-se este sábado por toda a cidade de Paris, em preparação para protestos de manifestantes, tendo em todo o país sido mobilizados 70 mil agentes, mais 10 mil do que a 17 de outubro, noticia a Reuters, depois de uma vaga de vandalismo e saques ter levantado dúvidas sobre a capacidade do Executivo francês de manter a ordem pública.

Muitos comerciantes de Paris protegeram as montras com taipais, enquanto as lojas de luxo reforçaram a segurança.

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