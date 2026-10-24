Milhares de manifestantes marcharam em Madrid em defesa do sistema de reformas

Milhares de manifestantes marcharam hoje pelo centro de Madrid, em defesa das reformas públicas, a um mês das eleições legislativas, numa altura em que a esquerda acusa a direita de querer abrir caminho à privatização parcial do sistema.

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Sob um sol forte, a multidão percorreu, de forma pacífica, quase dois quilómetros entre a estação de Atocha e a rua Alcalá, passando pelo famoso Museu do Prado e pela praça de Cibeles, sob o olhar de muitos turistas, observou um jornalista da Agência France Presse (AFP) no local.

“Aposentações garantidas”, “protejam as reformas”, lia-se nos cartazes erguidos por alguns dos 25.000 manifestantes, segundo um número divulgado pela câmara municipal de Madrid à AFP.

Juan Fernández, de 38 anos, funcionário público em Sevilha, disse viver “na incerteza” quanto à sua futura aposentação e afirmou opor-se a uma reforma do sistema que abra caminho à privatização, com “ganhos ou perdas”.

“As reformas devem ser intocáveis!”, reforçou Pilar, uma mulher de 64 anos em pré-reforma — que preferiu não revelar o seu sobrenome —, lamentando “a tendência de privatizar tudo”. Também se mostrou satisfeita ao ver que “a questão da habitação gerou uma forte mobilização” nas últimas semanas, especialmente entre os jovens, que “acordaram”, disse, antes de defender a necessidade de “proteger todos os serviços públicos”, como “a educação e a saúde”.

Na segunda-feira, o líder da oposição de direita, Alberto Núñez Feijóo, garantiu que o seu partido, o Partido Popular (PP), reajustaria as reformas em conformidade com a lei, caso vencesse as eleições legislativas antecipadas de 29 de novembro.

Feijóo respondia a acusações do governo do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, que critica o PP por pretender reformar o sistema de previdência, questionando o atual mecanismo de indexação das reformas à inflação, em vigor desde 1.º de janeiro de 2022. No final de 2021, o PP tinha votado contra este projeto de lei, criticando o seu custo para as finanças públicas.

Em Espanha, a reforma média era, em setembro, de 1.576 euros/mês para cerca de 6,8 milhões de beneficiários, segundo o Ministério da Segurança Social.