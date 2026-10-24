Milhares em Lisboa e Porto protestam contra o custo da habitação

Milhares de pessoas estão a manifestar-se em Lisboa e Porto contra o custo da habitação, mas há ainda protestos a decorrer no Algarve e Aveiro.

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Em Lisboa, a manifestação atravessou a Avenida da Liberdade, num protesto encabeçado por uma faixa com o apelo a uma greve geral pela habitação. “Agora que estamos juntas/Agora que, sim, nos veem/Abaixo o Montenegro, que vai cair, vai cair/E viva o povo unido, a resistir, a resistir” é um dos hinos dos mais recentes protestos, conhecidos como Acampada, que têm juntado milhares de pessoas nas ruas de várias cidades do país.

Habituada a enchentes nas celebrações do 25 de Abril, a Avenida da Liberdade acolheu hoje uma variedade de coletivos, associações e movimentos, apoiados por dirigentes partidários e sindicais.

Aquilo que tem sido referido sobretudo como um protesto jovem atraiu pessoas de diferentes idades, muitas famílias com crianças e também gente mais velha que ainda guarda fresca a memória da ditadura.

“Não é egoísmo, é resistência”, respondia assim um cartaz às declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, comentando os manifestantes que acampavam em Lisboa e no Porto, em defesa de melhores condições de vida e uma habitação digna.

Milhares saem à rua no Porto

Milhares de pessoas estão, na tarde de hoje, a percorrer o centro do Porto em protesto contra o custo da habitação e avisam que “vieram para ficar” até serem “ouvidos e respeitados”. Pelas ruas do centro do Porto o cheiro a castanhas mistura-se com palavras de protesto, cartazes e a “alegria de quem luta pelo futuro de todos”.

A manifestação promovida pelo movimento Acampada arrancou da Praça da Batalha e os milhares de pessoas que se juntaram em protesto estão a percorrer o centro do Porto até à Praça D. João I, onde haverá música, atividades e uma assembleia popular, pelas 19:30.

O arranque do protesto foi tímido, perto da hora marcada estavam reunidos no ponto de encontro cerca de 300 pessoas, mas “muitas mais” se juntaram. “É bonito de ver”, confessou à Lusa Maria Fontes, que aos 65 anos decidiu “juntar-se à malta nova” porque “esta luta é por todos, não tem idade”.

Pela rua de Santa Catarina, vários turistas tentam perceber o que se passa. “Fomos surpreendidos com isto. Mas é alegre. É pelo preço das casas? Vou-me juntar”, decidiu um turista alemão, que, sem saber o que estava a entoar, tentou acompanhar os manifestantes.

Para os comerciantes o dia também “não está mau”. “Acaba por trazer movimento, mais uns cafés vendidos e umas águas”, apontou o dono de um dos cafés pelos quais a manifestação está a passar.

A marcha vai parando, vai mudando de cântico, batem-se palmas e fazem-se pedidos. “A Democracia está viva. Viemos para ficar e daqui não nos vão tirar”, avisam.

Entre manifestações e as denominadas acampadas, com centenas ou milhares de participantes, os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto a 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades, dias depois de a aprovação parlamentar da nova lei do arrendamento, agora em discussão na especialidade.

As iniciativas, promovidas por movimentos cívicos e difundidas pelas redes sociais, reivindicam medidas que respondam à crise no setor, o controlo dos preços dos bens essenciais e dos combustíveis e defendem impostos sobre os lucros extraordinários das grandes empresas do setor bancário.

A 15 de outubro, o movimento que protestava no Porto, com uma acampada, denunciou uma carga policial violenta durante a madrugada que causou ferimentos em 39 dos participantes, dois dos quais ficaram em estado grave, e em um polícia. Em Lisboa, as autoridades removeram dezenas de tendas do Rossio ao início da manhã de terça-feira e detiveram 55 manifestantes, que serão presentes a juiz dia 27.