Preço das casas em Lisboa e Cascais acima de 5.000 euros/m2

Apesar de um ligeiro abrandamento no crescimento, os preços da habitação em Portugal continuam a aumentar. Lisboa apresenta os valores de transação mais elevados, seguida por Cascais, municípios onde o preço do metro quadrado está acima dos 5.000 euros. Nalgumas freguesias da capital, o preço mediano supera os 6.000 e 7.000 euros, valores que continuam a ser puxados pelos estrangeiros, que pagam muito mais pelos imóveis, segundo os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O preço mediano dos 37.854 alojamentos familiares transacionados em Portugal atingiu 2.445 euros por metro quadrado, no segundo trimestre. Trata-se de um aumento homólogo de 18,4%. Segundo o INE, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Área Metropolitana do Porto, com exceção de Santa Maria da Feira, registaram preços medianos de habitação superiores ao valor nacional.

Os municípios de Lisboa, com um preço mediano de 5.299 €/m2, Cascais, com 5.200 €/m2, e Oeiras (4.704 €/m2) destacaram-se com os preços mais elevados, acima dos 4.500 €/m2.

Na capital há várias freguesias onde os preços de transação superam os 6.000 euros, nos 12 meses terminados em junho. “Entre as 24 freguesias de Lisboa, as seguintes destacaram-se por apresentarem os preços medianos de habitação mais elevados, superiores a 6.000 €/m2: Santo António (7.254 €/m2), Parque das Nações (6.269 €/m2), Avenidas Novas (6.144 €/m2), Campo de Ourique (6.055 €/m2) e Misericórdia (6.014 €/m2).

No extremo oposto está a freguesia de Santa Clara, a única na capital onde o preço mediano das casas em Lisboa ainda está abaixo dos 4.000 euros por metro quadrado (3.850 euros/m2), seguida de Olivais (4.399 euros/m2).

Em termos homólogos, Marvila foi a única das 24 freguesias da capital que registou uma variação homóloga negativa do preço mediano, com o preço a baixar 1,5% para 4.952 euros por metro quadrado.

No que diz respeito a transações, entre julho de 2025 e junho de 2026, a freguesia de Arroios registou o maior número de transações de alojamentos familiares (648) e Carnide o menor (93).

No Porto, “a União de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (4.160 €/m2 e 25,3%) e Ramalde (3.636 €/m2 e 25,3%) apresentaram, simultaneamente, preço mediano e taxa de variação homóloga acima dos valores do Porto (3 631 €/m2 e 18,7%)”, realça o INE.

O número de vendas de alojamentos familiares nas freguesias do município do Porto variou entre 1.135, na União de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, e 288, na União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

São João da Madeira e Póvoa de Varzim lideram subidas

Os municípios de São João da Madeira e Póvoa de Varzim lideraram as subidas, com os preços medianos a escalarem 35,3% e 30,1%, respetivamente, no segundo trimestre. No caso de São João da Madeira, o preço mediano acelerou para 2.107 euros por metro quadrado, mais 550 euros que os 1.557 euros no segundo trimestre de 2025.

No caso da Póvoa de Varzim, os preços subiram de 2.200 euros por metro quadrado no segundo trimestre de 2025, para 2.863 euros, no final de junho. Guimarães e Barcelos também apresentaram variações homólogas expressivas, com os preços dos imóveis a dispararem 28,6% e 28,7%, respetivamente.

Beiras e Serra da Estrela, Alto Alentejo, Beira Baixa e Douro são as únicas regiões onde os preços das casas ainda estão abaixo dos 900 euros por metro quadrado.

Estrangeiros puxam preços

A contribuir para a escalada dos preços da habitação continuam os estrangeiros, que estão disponíveis para pagar mais pelos imóveis. Os preços de transação continuam ainda a revelar uma grande disparidade quando os negócios são realizados por residentes e não residentes, destacando-se as áreas metropolitanas das maiores cidades portuguesas.

Na Grande Lisboa e na Área Metropolitana do Porto, o preço mediano das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, respetivamente, em 47% e 37,5%, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional, divulga o INE.

“As cinco sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados apresentaram também os valores mais elevados envolvendo compradores com domicílio fiscal no estrangeiro e em território nacional: Grande Lisboa (5.878 €/m2 e 4.000 €/m2, respetivamente), Algarve (4.143 €/m2 e 3.368 €/m2), Península de Setúbal (3.240 €/m2 e 3.063 €/m2), Região Autónoma da Madeira (3.611 €/m2 e 2.785 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (3.640 €/m2 e 2.648 €/m2)”, detalha o INE.

Em termos globais, o valor mediano de alojamentos familiares transacionados em Portugal, no segundo trimestre, envolvendo compradores com domicílio fiscal no estrangeiro foi 3.182 €/m2 (mais 15,7% do que no trimestre homólogo) e o das transações envolvendo compradores com domicílio fiscal em território nacional foi 2.421 €/m2 (mais 18,6% do que no trimestre homólogo).