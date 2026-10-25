Academia

APS com curso de inteligência artificial aplicada aos seguros

  • ECO Seguros
  • 15:56

A APS vai realizar um curso sobre a aplicação de IA ao setor segurador. Lecionado por António Castro, da insurtech Frank, conta com exercícios práticos de ideação e desenvolvimento de soluções.

A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros, da APS, anunciou o curso “Hackathon lab: construa com ia, antecipe tendências e ganhe inteligência estratégica aplicada ao setor segurador”, que irá decorrer no dia 4 de novembro, entre as 9h00 e as 15h00.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O curso irá abordar a forma como a Inteligência Artificial está a transformar a mediação e distribuição de seguros, analisando casos de uso com impacto na eficiência operacional e na relação com o segurado. Serão igualmente trabalhadas competências práticas na utilização de ferramentas de IA, técnicas de ideação e prototipagem colaborativa, bem como a avaliação de soluções inovadoras desenhadas para responder aos desafios reais da atividade seguradora.

A sessão será dinamizada por António Castro, cofundador da insurtech Frank, e não exige conhecimentos prévios para a participação. O programa destina-se a mediadores, equipas comerciais, operações, sinistros e profissionais de outras áreas afins.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e informações adicionais estão disponíveis no site da APS. Para aceder, clique aqui.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

APS com curso de inteligência artificial aplicada aos seguros

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

APS com curso sobre impacto de agentes nucleares

ECO Seguros,

A gestão dos riscos de terrorismo e a exposição a agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos (NBQR) vão ser abordados nesta formação da APS, no dia 23 de outubro.