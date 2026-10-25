APS com curso de inteligência artificial aplicada aos seguros
A APS vai realizar um curso sobre a aplicação de IA ao setor segurador. Lecionado por António Castro, da insurtech Frank, conta com exercícios práticos de ideação e desenvolvimento de soluções.
A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros, da APS, anunciou o curso “Hackathon lab: construa com ia, antecipe tendências e ganhe inteligência estratégica aplicada ao setor segurador”, que irá decorrer no dia 4 de novembro, entre as 9h00 e as 15h00.
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O curso irá abordar a forma como a Inteligência Artificial está a transformar a mediação e distribuição de seguros, analisando casos de uso com impacto na eficiência operacional e na relação com o segurado. Serão igualmente trabalhadas competências práticas na utilização de ferramentas de IA, técnicas de ideação e prototipagem colaborativa, bem como a avaliação de soluções inovadoras desenhadas para responder aos desafios reais da atividade seguradora.
A sessão será dinamizada por António Castro, cofundador da insurtech Frank, e não exige conhecimentos prévios para a participação. O programa destina-se a mediadores, equipas comerciais, operações, sinistros e profissionais de outras áreas afins.
O conteúdo programático, as condições de inscrição e informações adicionais estão disponíveis no site da APS. Para aceder, clique aqui.
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APS com curso de inteligência artificial aplicada aos seguros
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