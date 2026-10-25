Audi investe 3.6 mil milhões na sua primeira fábrica nos EUA para SUV premium

A Audi vai investir quatro mil milhões de dólares (cerca de 3.570 milhões de euros) na sua primeira fábrica nos EUA, no estado da Geórgia, anunciou a fabricante do grupo alemão Volkswagen.

A Audi vai investir quatro mil milhões de dólares (cerca de 3.570 milhões de euros) na sua primeira fábrica nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, anunciou a fabricante de automóveis do grupo alemão Volkswagen.

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A fábrica, que empregará cerca de 4.500 trabalhadores, começará a ser construída em 2027, com o objetivo de atingir uma capacidade de produção anual de 200.000 veículos a partir do início da década de 2030, detalha a Audi em comunicado. “Com veículos SUV ‘premium’, desenvolvidos à medida das exigências dos clientes norte-americanos e produzidos no local, a Audi pretende reforçar de forma significativa a sua posição num dos mercados ‘premium’ mais importantes do mundo“, refere. “O investimento previsto representa um compromisso a longo prazo com os Estados Unidos e faz da América do Norte, juntamente com a Europa e a China, o terceiro pilar da rede de produção global da Audi“, acrescenta.

Em julho, o grupo Audi – que inclui as marcas Audi, Bentley, Lamborghini e Ducati – reviu em baixa as suas previsões para 2026, após ter registado uma redução do lucro líquido de 16,6% no primeiro semestre.

A Audi prevê agora apenas um volume de negócios entre 58.000 e 63.000 milhões de euros (face aos 63.000 a 68.000 milhões que ainda projetava no primeiro trimestre do ano) e espera uma margem operacional sobre as vendas entre 5% e 7% (em comparação com a faixa projetada de 6% a 8%).

Na base desta revisão em baixa está a elevada incerteza económica provocada pela guerra no Médio Oriente, bem como com a queda das vendas nos EUA (menos 17% no primeiro semestre do ano) devido aos direitos aduaneiros e à forte concorrência no mercado chinês, onde o volume de negócios também registou uma redução de 19,3%.