ECO da semana: Resultados, nervos de aço nos juros e o Orçamento do Estado

A semana em 30 segundos

Com a inflação ainda por controlar e os custos de financiamento a subir, todos os olhos estão postos no que os bancos centrais vão fazer no que toca à evolução futura das taxas de juro de referência. Só nesta semana, teremos três reuniões sobre essa decisão: Zona Euro, Estados Unidos da América e Japão , algo que vai certamente dominar boa parte das conversas nos mercados.

, algo que vai certamente dominar boa parte das conversas nos mercados. A ‘earnings season’ vai avançar a bom ritmo, com grande volume das empresas norte-americanas mas também com e xpectativa sobre companhias europeias e alguns gigantes da bolsa nacional, como a Galp .

. O Orçamento do Estado vai voltar a ser tema, com a audição de responsáveis ministeriais, dois dias de debate e a votação na generalidade pelo parlamento, no final.

Segunda-feira, 26 de outubro

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Cúpula chinesa reúne-se para “fortalecimento político”

Por que é importante e o que esperar:

Começa o quinto plenário do Comité Central do Partido Comunista Chinês, que até quinta-feira reúne, em Pequim, perto de 300 responsáveis da cúpula política do Estado e do partido, algo que se confunde naturalmente. O encontro tem como tema oficial assuntos sobretudo internos e sobretudo políticos, o que tem sido visto como uma ocasião para reforçar o combate à corrupção e eventualmente o afastamento de responsáveis políticos com comportamentos considerados menos próprios.

O mandato de Xi Jinping termina no próximo ano e, de acordo com vários observadores, este encontro pode marcar uma certa renovação de estruturas e a preparação de uma linha política que deverá suportar um novo mandato do presidente chinês, algo que só será oficialmente decidido em 2027. Este tipo de encontros tem uma comunicação muito controlada, mas deles saem, muitas vezes, as indicações oficiais sobre o rumo do partido e da China no período seguinte, pelo que convém estar atento às mensagens mais relevantes.

Leitura relacionada:

Beyond anti-corruption: Xi Jinping’s next push to tighten control over China’s officials (em inglês, conteúdo livre)

Galp mostra os números

A Galp apresenta os resultados referentes ao terceiro trimestre, que deverão mostrar mais um período de forte crescimento. A terceira cotada mais valiosa da bolsa portuguesa anunciou há poucas semanas o seu ‘trading update’ relativo a este período, que deu mostras de grande robustez, que poderá agora ser confirmada com os resultados propriamente ditos. Já no trimestre anterior, os dados haviam mostrado uma clara tendência de subida, o que também tem ajudado à cotação do título, à boleia da alta do petróleo e dos combustíveis.

Terça-feira, 27 de outubro

Arranca a discussão do OE 2027

Terça e quarta-feira o dia do Parlamento vai ser marcado pela discussão do Orçamento do Estado para 2027, apresentado há algumas semanas. Durante a semana teremos também a audição de vários responsáveis, que vão explicar o documento no que toca às suas pastas, como por exemplo os ministros da Reforma do Estado, da Economia, da Saúde ou dos Negócios Estrangeiros. Também o Tribunal de Contas será ouvido, na quinta-feira.

EUA entre indicadores e resultados de gigantes

Na parte empresarial, conheceremos as contas de companhias como a Coca-Cola, a Visa, a Paypal ou a Boeing. Mas é também um dia rico na divulgação de indicadores económicos, como a confiança dos consumidores ou a encomenda de bens duradouros.

Quarta-feira, 28 de outubro

O primeiro “sim ou sopas” do Orçamento

O que esperar:

Termina na quarta-feira o debate na generalidade sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2027, seguindo-se a votação do documento. Depois de ter manifestado a intenção de viabilizar a proposta, por via da abstenção, o PS passou o final da última semana num exercício de equilíbrio, por um lado colocando exigências, em futura sede de especialidade, para deixar passar, e por outro ao assegurar que as suas propostas não comprometem o saldo orçamental previsto pelo Governo. Perante a maior intransigência do Chega, o cenário claramente mais provável continua a ser a aprovação, com abstenção do PS, a que se seguirá a costumeira maratona negocial na especialidade. A votação final na especialidade terá lugar daqui a cerca de um mês.

O Presidente da República sempre deixou claro que o chumbo de um Orçamento não implica necessariamente a dissolução do Parlamento e a queda do Governo, mas caso o documento não passasse, no contexto atual, certamente haveria um aumento da instabilidade política e não só.

Leitura relacionada:

PS exige medidas para combater o custo de vida no Orçamento do Estado para 2027.

A “poker face” de Warsh

Na sua última reunião, a Reserva Federal norte-americana subiu o custo do dinheiro pela primeira vez desde 2023, mesmo após a pressão de Donald Trump que gostaria de ver uma decisão no sentido contrário. Esta semana, a esmagadora maioria dos analistas acredita que as taxas de juro ficarão inalteradas, uma vez que seria altamente controversa nova mexida praticamente a uma semana das eleições intercalares nos Estados Unidos. Porém, os analistas atribuem uma probabilidade de 80% a que nova subida dos juros aconteça na reunião seguinte, em dezembro, já depois das eleições. Esse será, aliás, o principal foco de atenção sobre Kevin Warsh. Este não gosta, habitualmente, que a Fed forneça grande ‘guidance’ aos investidores acerca do que pretende fazer no futuro, pelo que – até perante o momento politicamente sensível – é de esperar muita contenção nas declarações.

Resultados trimestrais de dois pesos-pesados

Depois da Galp, no arranque da semana, é a vez de mais dois grandes empresas da bolsa portuguesa, o BCP e a Jerónimo Martins, apresentarem contas aos investidores e analistas. Lá por fora, as europeias Mercedes e Unilever estão entre as protagonistas, mas é dos Estados Unidos que virão os resultados que farão mexer o mercado, nomeadamente através da Microsoft e da Alphabet.

Orçamento Reino Unido

Chega a altura da Declaração de Outono, ou seja, a apresentação do Orçamento do Reino Unido para o ano seguinte. A tarefa ficará a cargo do ministro das Finanças, John Healy, com um documento que procurará fazer uma espécie de quadratura do círculo: apoiar as populações penalizadas pela inflação mas, ao mesmo tempo, apresentar contas que sejam respeitadas e vistas como responsáveis por parte dos mercados, num período de subida dos juros da dívida e que é ainda de afirmação e consolidação do Primeiro-Ministro Andy Burnham.

Leitura relacionada:

UK budget to prioritise bond markets as Labour tensions mount, Bloomberg reports (acesso livre, em inglês)

Quinta-feira, 29 de outubro

Lagarde mantém a pausa

O BCE volta a olhar para as taxas de juro mas o consenso aponta largamente para uma manutenção da taxa de referência nos 2,5%. Não porque a inflação esteja propriamente onde o banco central gostaria, porque não está, mas porque a instabilidade financeira (e não só) em países como a França desaconselham nova subida no imediato. Christine Lagarde tem jogado à defesa nas declarações, mas é provável que a subida dos juros prossiga na reunião de dezembro e com episódios subsequentes no próximo ano.

Será ainda interessante saber se o BCE tem nos seus planos retomar alguma intervenção de compra nos mercados de dívida, de forma a aliviar a pressão dos últimos meses, sobretudo à volta de alguns países selecionados.

Leitura relacionada:

ECB Rate Decision: What to Expect on Thursday (acesso livre, em inglês)

Trump espera uma ajuda dos números económicos

A pouco tempo das midterms, e com as sondagens cada vez mais pessimistas para os republicanos, os números do PIB relativos ao terceiro trimestre terão um impacto nos mercados e possivelmente político. Desta feita, as estimativas dos analistas apontam para boas notícias, com o crescimento do PIB a acelerar para perto dos 3% no período, depois de no trimestre anterior a economia ter crescido 2,2%, após revisão dos dados iniciais. Entre as cotadas, atenção aos resultados da Amazon.

sexta-feira, 30 de outubro

Uma Europa a precisar de vitamina

Além dos dados do desemprego, o foco estará no PIB da Zona Euro e dos seus membros. Depois de um ritmo de crescimento de 0,6% no segundo trimestre do ano, a evolução esperada para o terceiro trimestre é ainda menos impressionante, à volta de 0,2%, para esta primeira estimativa.

De olhos na inflação

Será conhecida a estimativa rápida dos preços no consumidor em Portugal, relativamente a outubro. Os últimos dados conhecidos mostraram que a inflação de setembro foi de 3,6% em setembro, uma subida de 0,3 pontos percentuais face a agosto.

A Oriente nada de novo

Termina a reunião de dois dias do Banco do Japão, que deverá deixar inalterada a sua taxa de referência após duas subidas recentes, em junho e setembro. Ainda assim, a maioria dos analistas numa poll da Reuters acredita que em dezembro veremos mais um aumento do custo do dinheiro.