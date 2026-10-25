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Fidelidade lança novo website para clientes e mediadores

  • ECO Seguros
  • 15:57

A seguradora renovou a plataforma digital, com melhorias na navegação e atualização de simuladores, para modernizar canais de contacto com clientes e mediadores.

A seguradora Fidelidade lançou o seu novo website, com navegação renovada, simuladores atualizados e novas funcionalidades de autoatendimento. O objetivo da nova plataforma é facilitar o acesso dos clientes aos produtos e serviços da seguradora, reforçando a ligação entre os canais digitais, a rede de mediadores e as equipas de apoio ao cliente.

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Sérgio Carvalho, Head of Marketing and Client da Fidelidade. “Este lançamento é mais um passo na concretização da nossa estratégia omnicanal e da transformação digital da seguradora”.Fidelidade

O novo site permite acompanhar as diferentes etapas da relação com a seguradora, desde a pesquisa de produtos até à simulação e contratação de soluções. Inclui também ferramentas que permitem aos utilizadores realizar determinadas operações de forma autónoma e apresenta conteúdos adaptados às suas necessidades.

Esta renovação integra o programa de modernização dos canais digitais do grupo segurador sendo que a estrutura da plataforma foi concebida para acompanhar futuras alterações à oferta da Fidelidade e permitir a introdução de novos serviços.

Segundo Sérgio Carvalho, diretor de Marketing e Clientes da Fidelidade, o objetivo é permitir que os clientes escolham como querem contactar a seguradora, mantendo uma experiência consistente nos diferentes canais. O responsável enquadra o lançamento na estratégia de transformação digital e omnicanal do grupo.

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