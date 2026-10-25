Luxo europeu perde 251 mil milhões em bolsa em 2026
LVMH e Hermès concentram as maiores perdas entre os gigantes europeus do setor. Vendas aos clientes chineses recuam e consumo nos Estados Unidos também abranda.
As seis maiores cotadas europeias do luxo perderam 251 mil milhões de euros de valor de mercado desde o início do ano, num contexto de enfraquecimento da procura chinesa, noticia o Financial Times (acesso pago). A LVMH acumula uma perda de 131,6 mil milhões de euros e a Hermès de 93,3 mil milhões. O levantamento inclui também Kering, Richemont, Prada e Moncler. Os resultados apresentados este mês pela LVMH, Hermès e Kering ficaram abaixo das expectativas dos mercados, que já tinham sido revistas em baixa.
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A crise imobiliária e as perdas nos mercados bolsistas estão a penalizar o consumo na China, que sustentou o crescimento da indústria durante mais de uma década. No terceiro trimestre, as vendas da divisão de moda e artigos de couro da LVMH aos clientes chineses, em todo o mundo, caíram cerca de 15%. Na Kering, proprietária da Gucci, Saint Laurent e Bottega Veneta, as vendas a estes consumidores recuaram entre 15% e 20%, agravando a quebra registada no trimestre anterior.
Nos Estados Unidos, que tinham sustentado o setor no início do ano, os dados de cartões de crédito do Citi mostram descidas de pelo menos 4% nas despesas com produtos de luxo em cada um dos meses de julho, agosto e setembro. Há, contudo, segmentos que resistem ao abrandamento. As vendas de malas de gama muito alta da Hermès, incluindo as Birkin, cresceram 10,8%, enquanto as marcas de joalharia Tiffany, da LVMH, e Boucheron, da Kering, registaram aumentos de dois dígitos durante o trimestre.
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