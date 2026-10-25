Marisqueira Regabofe: há mar e mar, e a certeza de voltar

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Caro P.

Ao longo dos anos, acumulei várias teorias sobre a restauração: que há locais onde os restaurantes nunca vingam, que os empregados estão, regra geral, com os olhos no chão, e que há sempre uma mesa disponível mesmo quando juram que ela não existe. Muito provavelmente todas elas são produto da minha imaginação. E na verdade, uma delas tem sido ultimamente contrariada pela realidade. Um pequeno restaurante francês no meu prédio tornou-se um enorme e merecido sucesso, depois de uma longa lista de experiências fracassadas no mesmo local. O Regabofe, na Avenida Alexandre Herculano 17b, em Lisboa, ocupa, também, um espaço que já deu guarida a vários estabelecimentos sem história. E, no entanto, é fácil prever-lhe um futuro auspicioso: retoma, com brio, a tradição das boas marisqueiras (hoje tão raras em Lisboa), tem uma lista tão previsível quanto irrepreensível (marisco fresquíssimo e preparado exemplarmente, carne de primeira qualidade, croquetes de rabo de boi de chorar por mais e, talvez, um dos melhores pregos no pão – apesar do pão que poderia ser bem melhor -, da cidade), e apresenta-se com um serviço expedito, profissional e simpático.

Caro M.

A marisqueira Regabofe representa, de facto, uma lufada de ar fresco no panorama das marisqueiras lisboetas. Tendo aberto em Agosto, esta casa que tem origem no interesse e gosto comum por bom marisco de seis sócios (tendo Diogo Coucello – Fuso, Arruda dos Vinhos – como sócio gerente), é ainda um segredo bem guardado. O espaço é contido e espartilhado com as salas (pequenas) a sucederem-se (são três), alternando entre a leitura de uma elegância funcional e o surpreendente perfil colorido da “sala das bóias”, projeto assinado por Miguel Mouzinho (moumou.studio). Mas, claro, é sobretudo no que vem do mar para o prato que o Regabofe exibe o seu maior valor. A gamba da costa marinada com lima é incontornável, o tempero do berbigão é excelente e as ostras com ovas tobiko são mais um exemplo da qualidade servida. Da carta de vinhos com poucas, mas qualificadas, entradas surgiu Folhas Caídas, um muito apropriado chardonnay da beira interior.

Caro P.

Embora não venha do mar, cumpre-nos avisar os nossos leitores de que existe uma outra pérola escondida neste restaurante. Na reduzida carta de sobremesas, sobressai uma deliciosa tarte basca. Neste tempo, está banalizada a sua presença em muitos estabelecimentos, mas nem todos acertam na receita e, sobretudo, no equilíbrio entre a superfície, que deve ser tostada com notas de caramelo e um interior leve e cremoso em que as natas e o queijo se sobrepõem ao açúcar (que nesta receita, deve sempre ser relegado para um papel de figurante). Quanto ao teu elogio marítimo ao Regabofe, subscrevo-o. Mas, faço notar que uma marisqueira ou cervejaria com pergaminhos deve conciliar a excelência do marisco com carne não menos excelente. E aqui o Regabofe não perdoa: já falei do prego e dos croquetes, mas numa segunda incursão testei o pica pau: carne suculenta e tenra, molho guloso a pedir a presença do pão. Ou seja, um restaurante que cuida dos ingredientes e faz aquilo que sabe. E, também, o que é suposto fazer.

Caro M.

O Regabofe vai para além da qualidade apurada do que é previsível. Por um lado, para quem aprecia pedir o que não está na carta, há a possibilidade de encomendar arroz de lavagante com ovas (mínimo: 10 pessoas). Por outro, o espaço e o ambiente remetem, como bem frisaste, para uma cultura de cervejaria/marisqueira que estava aparentemente perdida entre a geringonça cultural do concorrente da Almirante Reis e a exuberância de decoração (e excentricidade de preços) da competição situada em Belém. Não é por acaso que o dicionário diz que regabofe tem como sinónimo comezaina.

Regabofe

Rua Alexandre Herculano 17b, Lisboa

936 291 103

De segunda a sábado, das 12h30 às 22h30

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