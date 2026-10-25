Exclusivo Negócio entre Galp e Moeve em risco de cairpremium
Intenção de fundir os negócios de refinação e distribuição com a empresa espanhola foi anunciada em janeiro e a assinatura do acordo era esperada para este mês. Segunda-feira é dia de resultados.
O negócio entre a Galp e a Moeve para a fusão dos negócios ibéricos de refinação e distribuição de combustíveis está numa fase crítica, e em risco de cair, devido a divergências entre as duas companhias sobre os termos das operações, apurou o ECO junto de duas fontes diferentes que conhecem o dossiê. A principal acionista da Galp, Paula Amorim, não terá aceite as exigências da companhia espanhola controlada pelo fundo Mubadala (Abu Dhabi) e poderá mesmo já ter posto fim ao negócio.
Oficialmente, a Galp não faz quaisquer comentários, quem está por dentro da processo admite que o negócio "está numa fase muito critica", mas o ECO sabe que o conselho de administração da…
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Negócio entre Galp e Moeve em risco de cair
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