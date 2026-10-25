Corporate

Exclusivo Negócio entre Galp e Moeve em risco de cairpremium

Intenção de fundir os negócios de refinação e distribuição com a empresa espanhola foi anunciada em janeiro e a assinatura do acordo era esperada para este mês. Segunda-feira é dia de resultados.

O negócio entre a Galp e a Moeve para a fusão dos negócios ibéricos de refinação e distribuição de combustíveis está numa fase crítica, e em risco de cair, devido a divergências entre as duas companhias sobre os termos das operações, apurou o ECO junto de duas fontes diferentes que conhecem o dossiê. A principal acionista da Galp, Paula Amorim, não terá aceite as exigências da companhia espanhola controlada pelo fundo Mubadala (Abu Dhabi) e poderá mesmo já ter posto fim ao negócio.

Oficialmente, a Galp não faz quaisquer comentários, quem está por dentro da processo admite que o negócio "está numa fase muito critica", mas o ECO sabe que o conselho de administração da…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Comentários

Negócio entre Galp e Moeve em risco de cair

Comentários exclusivos para assinantes

Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.

Assina agora

Regras de participação nos comentários

Marquês. Sócrates lembra contradições na Parque Escolar

Lusa,

O Ministério Público arquivou recentemente o inquérito que abrira em 2012 por suspeita de corrupção, participação económica em negócio e falsificação de documento na antiga Parque Escolar.