Direto PSP avançou sobre os manifestantes. Sete feridos e 31 detidos em Lisboa e no Porto
A PSP interveio e avançou, cerca das 02h00, sobre os manifestantes pela habitação em Lisboa e no Porto.
A PSP interveio e avançou, cerca das 02h00 de domingo, sobre os manifestantes pela habitação que estão na Praça do Rossio, em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, para retirar as tendas que foram montadas no sábado.
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