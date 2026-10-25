Crise na Habitação

Direto PSP avançou sobre os manifestantes. Sete feridos e 31 detidos em Lisboa e no Porto

  • ECO
  • 7:21

A PSP interveio e avançou, cerca das 02h00, sobre os manifestantes pela habitação em Lisboa e no Porto.

A PSP interveio e avançou, cerca das 02h00 de domingo, sobre os manifestantes pela habitação que estão na Praça do Rossio, em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, para retirar as tendas que foram montadas no sábado.

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